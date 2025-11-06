Felháborodtak a rajongók: felismerhetetlen a TV2 szexi sztárja – sosem látott fotók kerültek elő

Ahogy a korábbiak, úgy a Házasság első látásra 2025-ös évadának szereplői sem lehetnek teljesen nyugodtak, ha a múltjukról van szó, hiszen a legvérmesebb netes nyomozók előbb utóbb mindent előkerítenek. Ez történt most Vas Rékával is, akiről néhány korábbi fotó került elő, amiken szinte nem is hasonlít önmagára. Mutatjuk a képeket.
A Házasság első látásra Réka és Ricsi számára egyre jobban alakul, hiszen bár kezdetben nem igazán tudtak mit kezdeni egymással, azóta napról napra közelebb kerülnek. Az persze már a műsor eleje óta nem titok, hogy a férjnek külsőre nagyon tetszik az újdonsült felesége, de vajon ez akkor is így lett volna, ha korábban találkoznak? Réka ugyanis a régebbi fotóin cseppet sem hasonlít önmagára, ráadásul a kommentelők szerint ennek nem is csak az eltelt idő az oka.
„Szerintem meg lett csináltatva a szája, az orra, az állíve, az orcája és talán még a szeme, ami látványos” – fejtegette valaki a kommentekben, bár ezzel nem mindenki értett egyet.
Én a szájfeltöltést látom a legnagyobb különbségnek, de szerintem nem csúnya, nem vitte túlzásba, mint sokan mások
– fűzte hozzá egy másik néző.
„Túl sok a botox. Gusztustalan, ahogy kinéz” – szólt be egy rosszindulatú kommentelő.
Bár Ricsi felesége igencsak megosztotta a rajongókat, de a vegyes vélemények mellett abban szinte mindenki egyetértett, hogy ha nem tudnák kiről van szó, valószínűleg sosem ismernék fel.
„Basszus, hirtelen azt hittem három különböző nő van a képeken” – döbbent le egy hozzászóló.
„A régebbi, szemüveg nélküli képen első ránézésre kicsit hasonlít VV Pirosra. Biztos nem találtam volna ki, hogy Réka az” – jelentette ki egy másik felhasználó.
Úristen, fel sem lehet ismerni. Egyébként nem tudom eldönteni, hogy hol szép, de talán a második fotón. A mostani külseje viszont botrányos
– tette hozzá még valaki.
Ezek után pedig kíváncsian várjuk, hogy vajon mik kerülnek még elő a Házasság első látásra szereplőiről.
