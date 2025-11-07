Bangó Margit dühe határtalan: „Tettéért vállalnia kell a következményeket!”

Bangó Margit bőven látott már karón varjút, de ami most történt vele, az messze túlmegy minden határon. A cigánynóta koronázott királynője egy felháborodott posztban avatta be követőit a képtelen történetbe, melynek főszereplője akaratán kívül ő maga lett, illetve egy Berki Patrik néven ismert, feltörekvő tehetség. Az énekes, 300 ezer forintot próbált meg kicsalni egy másik fiatal énekestől, mondván, Bangó Margit, csak ezen összeg fejében hajlandó vele egy színpadra állni. Ez természetesen szemenszedett hazugság, de mégis, Margit kényszerül miatta méltatlan magyarázkodásra.

Bangó Margit égtelen haragra gerjedt. Egy fiatal énekes élt vissza a nevével (Fotó: Markovics Gábor)

Bangó Margit: „ Mélységesen fel vagyok háborodva...”

„Sajnálattal, de kötelességemnek érzem, hogy megszólaljak egy olyan ügyben, ami hat évtizedes pályafutásom alatt még soha nem fordult elő. Berki Patrik nevű énekesjelölt a nevemmel visszaélve próbált egy másik előadótól pénzt kicsalni. Azt állította, hogy csak akkor léphet fel az ő (azaz Berki Patrik) műsorában, ahol én is vendégként szerepelek, ha 300.000 forintot fizet azért, hogy velem egy színpadra állhasson.

A pénzt Berki Patrik a saját számlájára kérte, természetesen az én tudtom és beleegyezésem nélkül”

– kezdte bejegyzésében a Kossuth-díjas énekesnő, majd így folytatta: Nyomatékosan kijelentem: Soha életemben nem kértem és nem fogok kérni pénzt senkitől azért, hogy velem egy színpadon szerepelhessen. Mindig is támogattam, és a jövőben is támogatni fogom a fiatal tehetségeket. Mélységesen fel vagyok háborodva, hogy valaki a nevemet csalásra, hazugságra és hitelrontásra használja fel. Az ügyben rendelkezésemre állnak a hangfelvételek és képernyőfotók, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy Berki Patrik milyen módon próbált pénzt kicsalni a nevemmel visszaélve. Ezúton is teljes mértékben elhatárolódom Berki Patriktól, és mindenkit figyelmeztetek, hogy legyen körültekintő, ha a jövőben vele szeretne együtt dolgozni.

Tudomásom szerint több embert is megpróbált már egyéb módon becsapni.

A nyilvánosságra hozott hangfelvételek és képernyőfotók között megtalálhatók a Messenger- és Gmail-üzenetek is, amelyek Berki Patrik és az érintett hölgy között zajlottak. Ezek egyértelműen bizonyítják a történteket. Tettéért vállalnia kell a következményeket!” – zárta sorait Bangó Margit, aki a posztban be is mutatta a bizonyító erejű beszélgetés részleteit.