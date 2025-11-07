Bangó Margit dühe határtalan: „Tettéért vállalnia kell a következményeket!”

Bangó Margit bőven látott már karón varjút, de ami most történt vele, az messze túlmegy minden határon. A cigánynóta koronázott királynője egy felháborodott posztban avatta be követőit a képtelen történetbe, melynek főszereplője akaratán kívül ő maga lett, illetve egy Berki Patrik néven ismert, feltörekvő tehetség. Az énekes, 300 ezer forintot próbált meg kicsalni egy másik fiatal énekestől, mondván, Bangó Margit, csak ezen összeg fejében hajlandó vele egy színpadra állni. Ez természetesen szemenszedett hazugság, de mégis, Margit kényszerül miatta méltatlan magyarázkodásra.
„Sajnálattal, de kötelességemnek érzem, hogy megszólaljak egy olyan ügyben, ami hat évtizedes pályafutásom alatt még soha nem fordult elő. Berki Patrik nevű énekesjelölt a nevemmel visszaélve próbált egy másik előadótól pénzt kicsalni. Azt állította, hogy csak akkor léphet fel az ő (azaz Berki Patrik) műsorában, ahol én is vendégként szerepelek, ha 300.000 forintot fizet azért, hogy velem egy színpadra állhasson.
A pénzt Berki Patrik a saját számlájára kérte, természetesen az én tudtom és beleegyezésem nélkül”
– kezdte bejegyzésében a Kossuth-díjas énekesnő, majd így folytatta: Nyomatékosan kijelentem: Soha életemben nem kértem és nem fogok kérni pénzt senkitől azért, hogy velem egy színpadon szerepelhessen. Mindig is támogattam, és a jövőben is támogatni fogom a fiatal tehetségeket. Mélységesen fel vagyok háborodva, hogy valaki a nevemet csalásra, hazugságra és hitelrontásra használja fel. Az ügyben rendelkezésemre állnak a hangfelvételek és képernyőfotók, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy Berki Patrik milyen módon próbált pénzt kicsalni a nevemmel visszaélve. Ezúton is teljes mértékben elhatárolódom Berki Patriktól, és mindenkit figyelmeztetek, hogy legyen körültekintő, ha a jövőben vele szeretne együtt dolgozni.
Tudomásom szerint több embert is megpróbált már egyéb módon becsapni.
A nyilvánosságra hozott hangfelvételek és képernyőfotók között megtalálhatók a Messenger- és Gmail-üzenetek is, amelyek Berki Patrik és az érintett hölgy között zajlottak. Ezek egyértelműen bizonyítják a történteket. Tettéért vállalnia kell a következményeket!” – zárta sorait Bangó Margit, aki a posztban be is mutatta a bizonyító erejű beszélgetés részleteit.
A Bors elérte az egyértelmű csalás elkövetőjét, Berki Patrikot, aki egy hosszú üzenetben mondta el, miért is tette, amit tett. „Igen, ebben az egy dologban hibáztam – és ezt őszintén be is vallottam. De utána észhez tértem, és nem vettem el pénzt sem tőle, sem mástól jogtalanul.. Őszintén sajnálom a történteket, mert nem ilyen ember vagyok. Akik igazán ismernek, tudják, hogy nem a rossz szándék vezérel. Hibáztam, de soha, semmilyen helyzetben nem használtam Bangó Margit nevét sem a kapcsolataim építésére, sem bármiféle csalásra. Zavart állapotban voltam. Tudom, most sokan örülnek, mert régóta ellenségként tekintettek rám a szakmában. Sok mindennel küzdök, egészségügyi problémával is többek között, és most szeretnék egy időre visszavonulni a közélettől, hogy rendezzem magamban a dolgokat, és meggyógyuljak. Bocsánatot szeretnék kérni mindenkitől, akit akár tudtomon kívül is megbántottam. Nem akarok mártír lenni, csak szeretném, ha tudnátok: Nem hazudtam, és nem is szoktam hazudni. Ezt a hibát sem tagadtam le, őszintén elmondtam.
Az elmúlt napokban néhányan összefogtak ellenem, hogy kettétörjék a karrierem – úgy tűnik, ez most sikerült is.
Megértem Margit néni felháborodását, és nagyon sajnálom, hogy csalódnia kellett bennem. Számomra ő olyan volt, mint a családom. Őszintén fáj, hogy így alakult. Isten áldjon mindenkit!” – írta első üzenetében Berki Patrik, aki nem sokkal később újabbakat is küldött lapunknak.
„Nem mentegetőzni szeretnék. Egyébként az egészségügyi problémám miatt voltam zavarodott állapotban. És amiatt lehetett ez a zavar, de észhez tértem és sem azt az összeget sem mást soha el nem vettem és nem hivatkoztam Bangó Margit nevére. Megkövetem nagy tisztelettel és bocsánatot kérek a drága Bangó Margit művésznőtől, hogy elkövettem azt a hibát, hogy a Szombathy Ildikótól 300.000 Ft kértem azért, hogy nagyszínpadra állhasson Bangó Margit Kossuth-díjas és koronázott magyar nóta-cigánydal énekessel. Mindezt azért tettem, mert magamból indultam ki. Ugyanis gyermek korom óta, rajongva, imádattal szeretem az énekstílusát, a kifejező érzelmi előadását. Az általa közvetített magyar nóták már kis gyermek koromban a szívemig hatoltak. Ezért történhetett meg velem, hogy amikor Szombathy Ildikó előadóművész megkeresett, hogy legyek a segítségére abban, hogy Magyarországon megismerjék, mint énekművészt, csináljunk közös dalokat ennek kapcsán léptettem fel a nagykoncertemen és kértem tőle 300.000 Ft-ot, amit hála Istennek nem fizetett ki. Azt még megjegyezném, hogy gyerek korom óta az volt az álmom, hogy Bangó Margit művésznővel léphessek fel.
Ha nekem valaki fordított helyzetben ezt mondta volna, hogy felléphetek a királynővel, akkor letérdelve, sírva könyörögtem volna a szüleimnek, hogy segítsenek ki 300.000Ft-al, hogy elérjem az álmaimat.
Tehát engem nem érint a rágalmazás, miszerint pénzért lépett fel a nagykoncertemen Szombathy Ildikó! Még egyszer mély tisztelettel, meghajlással bocsánatot kérek Bangó Margit Kossuth-díjas megkoronázott énekművésztől” – áll a fiatal előadó, zavaros magyarázatában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.