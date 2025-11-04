Szenzáció: 2 millió forint értékben szavazott valaki a Megasztár egyik versenyzőjére

Óriási vita robbant ki a TV2 Megasztár legutóbbi adásában, miután Ádám Attila a mesterek legnagyobb meglepetésére olyan versenyzőket ejtett ki, mint Bura Connie vagy Jánoki Márió. Míg rajongói elragadtatva támogatják, és a borsodi régió szinte egy emberként áll mögötte, a zsűriben nem mindenki látta idevalónak a fiatal fiút. Curtis, azaz Széki Attila vendéglátós zenésznek nevezte, Tóth Gabi szintén furcsállta a végeredményt, lévén két versenyzőjétől is búcsút kellett vennie. Az érintett versenyző azonban ezúttal kötélnek állt és elárulta, honnan ered az a nagy szeretet a közönség részéről, ami kimentette már több szorult helyzetből is.

Ádám Attila Megasztáros jelenléte vegyes reakciót vált ki az emberekből (Fotó: MATE KRISZTIAN)

A Megasztár versenyzőjét egy egész vármegye támogatja

Szeretném megköszönni a sok támogatást, rengetegen mellettem vannak. Az egész borsodi régió szavaz rám, volt, aki rámírt, hogy: testvérem, 2 millió forint értékben szavazok rád. Nagyon szeretnek. A személyiségemet, az alázatosságomat. Ilyen maradok, nem fogok elszállni, szívből-lélekből zenélek

– mondta Ádám Attila, aki még a kritikák ellenére is hű marad saját stílusához.

Ádám Attila apró faluból származik

A fiatal énekes mindennapjaiba is bepillantást engedett korábban a Borsnak: „A családommal Balajton lakunk, ez egy kis falu Miskolctól nem messze. Hat testvérem van, én vagyok a legidősebb köztük. Most Kazincbarcikán járok technikumba, rendőrnek tanulok. Ezt egy biztos munkahelynek gondolom, ha nem jönne be az éneklés. De a legjobb lenne a kettőt együtt csinálni”– árulta el. Ádám Attila nemcsak a karrierjére koncentrál, hanem a stabil jövőre is: a zene a szenvedélye, de nem szeretne mindent kockára tenni.

Herceg Erika Ádám Attila mestereként mindenben segít a fiatal tehetségen (Fotó: Markovics Gábor)

Ezen a héten újra bizonyíthat

A Megasztár énekese fiatal kora ellenére nagyon elszánt és tudatos: „A nyereményt arra költeném, hogy a kis faluból kiszakadjunk. Egy szép helyre. És ott élnénk a békés kis életünket. Ez is jó kis hely, de már uncsi. Jó lenne városban élni”– nyilatkozta. Mindez jól mutatja, hogy a Megasztár színpadán kívül is ambiciózus, és szeretne új lehetőségeket teremteni magának, miközben megőrzi őszinteségét és alázatosságát.