Herceg Erika megszólalt a Megasztár-balhéról: áll a bál Ádám Attila miatt

Herceg Erika
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 16:00
MegasztárÁdám AttilaVáradi Roma Café Umbala-Umba
Curtis és Tóth Gabi sem volt oda Ádám Attila produkciójáért. Herceg Erika a Borsnak árulta el, miért választották a megosztó dalt a Megasztárban.
Doris
A szerző cikkei

Herceg Erika legfiatalabb versenyzője, Ádám Attila hatalmas bizonyítási vággyal lépett színpadra november 1-jén, a Megasztár második élő show-jában, miután első alkalommal kicsit túlizgulta a produkcióját, és joggal aggódhatott a továbbjutás miatt.

Megasztár
Ádám Attila ismét megúszta a Megasztár veszélyzónáját (Fotó: TV2)

Mestere épp ezért most egy igazán testhez álló dalt, a Váradi Roma Café Umbala-Umbáját választotta neki, hogy Ádám Attila valóban otthon érezhesse magát a színpadon. Nos, ez talán meg is történt, a produkció láttán, hallatán viszont nem volt mindenki elragadtatva, sőt!

Curtis egyenesen a fejét fogta, a produkció végén pedig egymásnak is feszültek zsűritársával, Erikával. 

Megasztár
Megasztár: Curtis a fejét fogta Ádám Attila produkciója után (Fotó: Máté Krisztián)

Ez egyre rosszabb...

- mondta ki keményen Curtis. 

De Curtis mellett Tóth Gabi sem volt elájulva a fiatal fiú előadásától, ő így fogalmazott:  

Fehér Krisztiánnak is bejött... 

A zsűri többi tagja szerint ugyanis Erikáék a megúszásra játszanak, mert tudják, hogy ez a stílus sokaknak teszik, de ez a Megasztárba már kevés. 

Megasztár: Herceg Erika reagált a zsűritársak vádjaira

Ádám Attila a kritikák ellenére továbbjutott, sőt, a veszélyzónát is megúszta, mestere pedig az élő show szünetében a Borsnak reagált a többiek kirohanására.

Megasztár
A Megasztár 2025 élő show-jában Herceg Erika nem hagyta szó nélkül a zsűritagok kiakadását (Fotó: Markovics Gábor)

„A dalválasztást természetesen még mindig jó döntésnek tartom. Múlt héten Attila annyira izgult, hogy fel kellett szabadulnia most a színpadon, és egy olyan dalt előadnia, ami számára könnyebb, amiben el tud lazulni, fel tud szabadulni. Ha továbbjut, akkor hozzuk vissza azt a kisfiút, aki bejött az előválogatóra. Valami történt vele, nyilván felfogta azt, hogy élő adás, nagyon izgul, nagyon fiatal. Ennek így kell lennie” - mondta határozottan Herceg Erika a Borsnak.

A Megasztár kiesői: Tóth Gabi két versenyzője búcsúzott

A második élő show végén Bura Connie, Jánoki Márió és Kökény Lali került a veszélyzónába, végül Tóth Gabi két versenyzőjének, Connie-nak és Máriónak kellett búcsúznia a Megasztár 2025-ös évadától.

 

