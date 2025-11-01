„Ez az én magánügyem” – egyre feszültebb a hangulat a Megasztár stúdiójában, Tóth Gabi kezd kiakadni

Már javában zajlik a Megasztár második show-ja, amelyben ezúttal is csak kapkodjuk a fekünket, hiszen amellett, hogy ez a bejelentések adása, még a versenyzők is csodálatosabbnál csodálatosabb produkciókkal rukkolnak elő.

Jánoki Márió Fotó: MATE KRISZTIAN

Éppen ezért már a feszültség is kezd egyre tapinthatóbb lenni a zsűri között, miután Tóth Gabi egyik mentortálja, Jánoki Márió előadása nem nyerte el az ítészek minden tagjának a 100%-os tetszését. Először Cutris fejtette ki, hogy annak ellenére, hogy fantasztikusnak tartja Máriót, valamit mégis hiányolt az előadásából, majd Marics Peti is vegyes érzéseiről beszélt.

Ezt követően pedig Jánoki Tóth Gabi egy másik versenyzőjét, Szabó Kamilla Lillát váltotta a Csillagoknál, amit az énekesnő végképp nem értett. Szépréthy Roland meg is jegyezte, hogy látszik, Gabi ne mért egyet a döntéssel, amit a sztármami nem is tagadott.

Gabi elmondta, hogy azért volt ma este volt már gyengébb produkció is, mire Roli visszakérdezett, hogy kire gondold, de Gabi nem árulta el:

Ez az én magánügyem…

– fogalmazott.