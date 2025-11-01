Halloweeni kísértetek – sztárok, akik között hátborzongató a hasonlóság

Nem csak szellemek és boszorkányok lehetnek rémisztőek, a mitológiák szerint élnek köztünk olyan misztikus lények, akik egymás hasonmásai, őket „doppelgänger”-nek hívjuk, amely németül annyit tesz, mint szellem, aki egy élő embernek az ikre, amely sokszor balszerencsét jelez. Úgy tűnik, Curtis is belebotlott félelmetes ikrébe. Reméljük neki mindez szerencsét fog hozni.

A Megasztár Curtise és Kísértés Kerimje mintha ikrek lennének? (Fotó: TV2 / Bors Gáll Regina / MW Bulvár)

Megdöbbentő hasonlóság Curtis és Kísértés Kerim között

A rapper habár egyediségéről híres, akad valaki, aki a megszólalásig hasonlít rá, legalábbis a rajongók szerint.

A Kísértés 2025 sztárja, az egyiptomi származású Kerim Khalil sokak szerint nem csak külsőre, hanem belsőre is hajaz a rapperre.

Rengetegszer megkaptam már, hogy mennyire hasonlítok Curtisre. Valóban van némi hasonlóság, de azért remélem, én jobban nézek ki

– nyilatkozta korábban Kísértés Kerimje, aki Széki Attila Curtishez hasonlóan zenei babérokra tör.

Curtis hasonmása Kerim követi a rapper munkásságát (Fotó: Tv2)

Curtis hasonmása a zenésztől merít ihletet

Saját elmondása szerint nagyon tiszteli az újpesti rappert, és sűrűn merít tőle ihletet dalaihoz:

Abszolút tudok azonosulni a stílusával. Én is zenével foglalkozom, úgyhogy a hivatásunkat tekintve is hasonló úton járunk

– talán egyszer meg is lepik a rajongókat egy közös kollaborációval?

Akadnak még azonban hírességek, akiket még saját barátaik is összekevernének egymással, mint például Margot Robbie és Emma Mackey. A Barbie és a Szexoktatás főszereplőiről sokáig azt hitték, hogy rokoni kapcsolatban állnak, sőt, volt olyan, aki meg volt róla győződve, hogy a két nő egy és ugyanazon személy.

Margot Robbie Emma Mackey szinte teljesen egyforma főleg, mikor mindkét színésznő szőke frizurával élt (Fotó: Northfoto)

Natalie Portman és Kiera Knightley is csatlakozik a hasonmások táborához. A színésznők annyira hasonlítanak, hogy Natalie ikonikus karakterének a Star Wars sorozatban Kiera alkotta meg a képmását.

Natalie Portman és Kiera Knightley is klasszikus ikertornyai egymásnak (Fotó: Northfoto)

Sokan észrevették, hogy Kulka János fiatalabb korában erősen hasonlított George Clooney-ra. A két férfi pedig nem csak vonásaikban egyezik meg, de ugyanazon hivatást is választották.

A hajat leszámítva Kulka János és George Clooney között tényleg van hasonlóság (Fotó: Kulka - archiv, Attila Trenka, Northfoto)

Palvin Barbi és Thylane Blondeau nem csak a szépségükön osztoznak, Thylane-t tiniként Barbi hasonmásaként kezdték emlegetni. A két gyönyörű modell egyetértett és közös képet is posztoltak a rajongóknak.