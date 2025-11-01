Drámai pillanatok a Megasztár stúdiójában: Curtis a fejét fogta Herceg Erika versenyzőjét látva

Herceg Erika versenyzője, Ádám Attila is színpadra lépett a Megasztár szombati élő adásában, amitől bizony nem volt mindenki elragadtatva...
Legalábbis az általa választott dal, az Umbala-umba miatt, amit hallgatva Curtis egyenesen a fejét fogta, a produkció végén pedig egymásnak is feszültek zsűritársával, Erikával.
Ez egyre rosszabb...
- mondta ki keményen Curtis.
De Curtis mellett Tóth Gabi sem volt elájulva a fiatal fiú előadásától, ő így fogalmazott:
Fehér Krisztiánnak is bejött...
A zsűri többi tagja szerint ugyanis Erikáék a megúszásra játszanak, mert tudják, hogy ez a stílus sokaknak teszik, de ez ide már kevés.
