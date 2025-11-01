Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Marianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Drámai pillanatok a Megasztár stúdiójában: Curtis a fejét fogta Herceg Erika versenyzőjét látva

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 21:05 / FRISSÍTÉS: 2025. november 01. 21:10
MegasztárHerceg Erikavideó
Ez egyre rosszabb... - Curtis nem finomkodott.
N.T.
A szerző cikkei

Herceg Erika versenyzője, Ádám Attila is színpadra lépett a Megasztár szombati élő adásában, amitől bizony nem volt mindenki elragadtatva... 

MK__6850, Megasztár
Curtis nem bírta idegekkel Ádám Attila podukcióját Fotó: MATE KRISZTIAN

Legalábbis az általa választott dal, az Umbala-umba miatt, amit hallgatva Curtis egyenesen a fejét fogta, a produkció végén pedig egymásnak is feszültek zsűritársával, Erikával.

Ez egyre rosszabb...

- mondta ki keményen Curtis. 

De Curtis mellett Tóth Gabi sem volt elájulva a fiatal fiú előadásától, ő így fogalmazott:  

Fehér Krisztiánnak is bejött... 

A zsűri többi tagja szerint ugyanis Erikáék a megúszásra játszanak, mert tudják, hogy ez a stílus sokaknak teszik, de ez ide már kevés. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu