"Besz*rtál a színpadon, nem?" - Herceg Erika keményen beszólt a Megasztár versenyzőjének

Herceg Erika Holdtündérnek öltözve értékelte a produkciókat és küzdött a versenyzőiért október 25-én, a Megasztár első élő show-jában. Bár, nem mindig volt könnyű dolga!

Herceg Erika keményen beszólt Ádám Attilának (Fotó: Markovics Gábor)

A legfiatalabb versenyzője, Ádám Attila ugyanis annyira izgulhatott színpadra lépése előtt, hogy ez nyomott hagyott az előadásán. A fiatal tehetség Pápai Joci egyik dalával próbálkozott, de sokak szerint szabályosan elidegeskedte a produkciót. A kisebb baki ellenére Ádám Attila versenyben maradt, így november 1-jén szépíthet a Megasztár 2025 élő show-jában, ami már a második lesz.

Herceg Erika vélhetően ezt is várja tőle, a Megasztár zsűritagja ugyanis amilyen éterien, mesébe illően néz ki, annyira temperamentumos tud lenne a kamerák kereszttüzében. Ez történt azon a próbán is, amire Erika benézett, hogy megnézze, hogy halad Ádám Attila a felkészüléssel. A tüzes mester a következő szavakat intézte fiatal mentoráltjához:

„Múltkor akartunk nagy pillanatot, aztán mi lett belőle? Besz*rtál a színpadon, nem?”

- tette fel a költői kérdést az énekesnő, Ádám Attila pedig minden bizonnyal minden eddiginél jobban fog igyekezni, hogy bizonyítson.

Megasztár: Ádám Attila a csajoknál már tarolt

Ádám Attila számára már most igazi hullámvasút a TV2 tehetségkutatója. A válogatókon meggyőzte a zsűrit, Curtis csapatába került, ám a végső megmérettetésnél a rapper végül úgy döntött, a vele párbajozó Frank Annamária Anamit viszi tovább az élő show-ba.

Ádám Attila megasztáros fellépése során nem tette zsebre, amit Herceg Erikától kapott (Fotó: TV2)

Herceg Erika azonban úgy érezte, nem engedhetik el Attila kezét, ezért felrúgva a szabályokat, beválogatta a saját csapatába. A fiatal versenyző így szombaton színpadra léphet, és nemrég beköltözött a Megasztár-házba is, itt interjúvolta meg őt a Bors.

Arra a kérdésünkre is válaszolt, hogy van-e most barátnője:

„Nem is egy! Sok…” – nevetett.

„Nem én írok rájuk, ők írnak nekem. Korábban voltam már szerelmes, de most csak flörtölgetek. Úgy megy ez, hogy ha van egy barátnőm, és ő nem viszonozza az érzéseket, akkor én nem könyörgök, akad másik. Mióta megjelentek rólam a videók a Megasztárból, millióan nézték már meg. Azóta naponta vagy negyven lány ír rám. Ha elkezdődnek az élő műsorok, biztosan még több lesz. Néhánnyal elkezdek beszélgetni is, aztán lesz, ami lesz” – csibészkedett Ádám Attila, aki legutóbb azt mondta: ő Herceg Erika legkedvencebb versenyzője.