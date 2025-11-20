Tóth Gabi újra koncertezik - Visszatér az élre a Megasztár mestere?

Tóth Gabi húsz év után tér vissza a Megasztár színpadára. Ugyan az idei évadban zsűritagként szerepel a TV2 tehetségkutatójában, a Megasztár élőadásában azóta nem lépett fel, hogy 2005-ben bronzérmes lett a második évadban. A szombati adásban azonban mikrofont ragad, ráadásul új dalt mutat be. Mindeközben pedig hosszú idő után a koncertezéshez is visszatért.

Tóth Gabi megasztáros mesterként dönt az énekesek sorsáról (Fotó: Markovics Gábor)

Újra lesznek Tóth Gabi koncertek?

Tóth Gabi megasztáros mesterként látható szombatonként a TV2-n, a tehetségkutató idei évadában, pedig hétről hétre egy-egy zsűritag is előad egy produkciót. Curtis a rég elhunyt édesapjához írt szerzeményt, Herceg Erika a benne kavargó érzéseket énekelte ki magából, Marics Peti pedig egy csajozós dallal csinált bulit. Ezen a héten Tóth Gabi érkezik, aki a Megasztár Instagramjára töltött videóban elmondja:

Húsz év után most fogok a Megasztár színpadára visszatérni. Ezzel a dallal azt szeretném másoknak üzenni, hogy mindig vissza tudunk térni, és mint egy főnixmadár, újjászületünk.

A Tóth Gabi dalok sora ezek szerint új darabbal bővül. Az elmúlt időszakban nem sok új dalt adott ki, ráadásul Tóth Gabi Hajdú Péter műsorában év elején elmondta, fellépései sincsenek:

„Nem nagyon hívnak fellépni, tavaly se nagyon volt fellépésem, csak egy. Anyagi nehézségeim vannak most, nagyon.”

Úgy fest, ezen a téren is változások következnek. Tóth Gabi múlt héten kétszer is említette, hogy koncertezik, az Instagramjára töltött fotók szerint ezúttal „Tóth Gabi Trió” formációval lép színpadra, ahol zenésztársai a hegedűművész Duka Laci, és Csóka Péter gitáros. Bár Gabi hivatalos weboldalán és Facebook-oldalán sincs hír következő fellépésekről, nagyon valószínű, hogy a formáció folytatja a közös zenélést.

Tóth Gabi főnixként tér vissza a Megasztárban?

Két éve Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence oldalán is különleges előadásokon vett részt, akkor még a Fricska táncegyüttessel járta az országot. Az énekesnő nem titkolja, akkoriban nagy törés volt az életében, Krausz Gábortól való válásával a hírneve is odalett, a Megasztár válogatóján magából kikelve ecsetelte mestertársainak, hogy ha valaki, hát ő pontosan tudja, milyen nagyon magasról nagyon mélyre zuhanni.