„Köszönöm a szerenádot, soha nem fogom elfelejteni…” – megtörtént a nagy találkozás, Curtis ismét nemet mondott Ádám Attilára

Óriási érdeklődés övezte a Megasztár 5. élő show-jában Ádám Attila fellépését, miután talán nem túlzás azt állítani, hogy miatta pattant ki a legtöbb balhé a zsűri tagjai, sőt, talán még a közönség köreiben is.
A dolgok már odáig fajultak, hogy Curtis komolyan fontolgatta, otthagyja a műsort, éppen ezért mindenki a szívéhez kapott az adás elején, amikor a rapper valóban nem jelent meg a stúdióban. Szerencsére azonban kis idő múlva felbukkant, majd a körülötte kialakult helyzetre is reagált. Ettől függetlenül, amikor a fiatal énekes, Ádám Attila produkciója következett mindenki kissé feszülten követte az eseményeket.
Attila ezúttal egy Váradi Olasz slágerrel, a Szeretlek is meg nem is című nótával érkezett a Megasztár színpadára, előadását látva később pedig Curtis úgy értékelte a produkcióját, hogy már-már egy neki szánt szerenádnak értelmezte a helyzetet.
Amikor arra került a sor, hogy eldöntsék Attila érdemel-e csillagot a rapper elmondta:
Nagyon jó hangulatot teremtettél, ez benne van a véredben. Láttam egyébként kiskori videóidat, amikor zongorán kísérnek és ott is nagyon jó hangulat volt abban a szobában. De nekem ez még mindig nem...
A zsűritag ezt követően pedig még hozzátette:
Köszönöm a szerenádot, soha nem fogom elfelejteni.
