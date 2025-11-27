Itt az igazság Kunu Márióról: exe elárulta, szingli-e volt párja

Kunu Márió neve ismét forró téma lett a közösségi médiában, miután egy igencsak zavaros éjszakai TikTok-live követői százait késztette találgatásra. A rajongók napok óta azt próbálják kibogozni, vajon mi történik a botrányhős magánéletében: szakított-e, összejött-e újra valakivel, vagy csak újabb online drámával rukkolt elő. A helyzetet azonban váratlanul maga az ex tisztázta.
Kunu Alexandra Instagramon tartott kérdezz–feleleket, ahol egy követő rákérdezett a nagy titokra:
Márió szingli lett?
Szandi pedig ennél őszintébb választ aligha adhatott volna:
Hát mit csináljak vele… majd jön másik.
Ez a válasz egy pillanat alatt végigsöpört a közösségi médián, és a követők többségének azonnal az jutott eszébe: ha már maga Szandi sem tud kiigazodni Márión, akkor tényleg komoly lehet a káosz. Márió volt párjának reakciójából látszik, hogy ő maga sem veszi már komolyan a helyzetet, ahogy fogalmazott, nem is lehet.
Szandi a további rajongói kérdésekre is válaszolt, és ezek sem voltak kevésbé izgalmasak. Az egyik követő például azt tudakolta tőle, hogy ha új férfi érkezne az életébe, vállalna-e még egy gyermeket. Alexandra erre csak annyit mondott:
Nem hiszem.
Ezután többen rákérdeztek arra is, miért nem változtatja meg a vezetéknevét a szakítás óta. A kommentelők közül néhányan már sürgették is:
Légyszi változtasd meg a vezetékneved, légy nő!
Alexandra végül elárulta, hogy ő maga is próbálkozik ezzel.
Hát megváltoztatnám, de állandóan felülvizsgálják… már teljesen kivagyok.
Vagyis a névváltoztatás nem egyszerű papírmunka, hanem hosszabb, idegőrlő procedúra, amelyen már hónapok óta próbálja átrágja magát.
A kommentelők eközben azon viccelődnek, hogy már senki sem tudja követni a Márió körüli fejleményeket. Egy frappáns hozzászóló így foglalta össze a káoszt:
Szegény Szandi sem bírja követni, de szerintem Márió se tudja, mi történik.
A rajongók mindenesetre biztosak benne, hogy ha Kunu Márióról van szó, nem kell sokat várni a következő fejezetre.
