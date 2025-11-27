Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Itt az igazság Kunu Márióról: exe elárulta, szingli-e volt párja

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 13:30
Egy zavaros éjszakai TikTok-live után újra felrobbant az internet: mindenki azt találgatja, vajon szingli-e Kunu Márió. A kérdésre végül nem más adott választ, mint egykori felesége, aki egy Instagram kérdezz–felelek során meglepően őszintén reagált a rajongók faggatózására.
Kunu Márió neve ismét forró téma lett a közösségi médiában, miután egy igencsak zavaros éjszakai TikTok-live követői százait késztette találgatásra. A rajongók napok óta azt próbálják kibogozni, vajon mi történik a botrányhős magánéletében: szakított-e, összejött-e újra valakivel, vagy csak újabb online drámával rukkolt elő. A helyzetet azonban váratlanul maga az ex tisztázta.

Kunu Márió és barátnője, Czakó Emília szakítottak
Kunu Márió és Czakó Emília kapcsolata véget ért (Fotó: instagram)

Kunu Márió exe adta meg a válaszokat a találgatásokra

Kunu Alexandra Instagramon tartott kérdezz–feleleket, ahol egy követő rákérdezett a nagy titokra:

Márió szingli lett?

Szandi pedig ennél őszintébb választ aligha adhatott volna:

Hát mit csináljak vele… majd jön másik.

Ez a válasz egy pillanat alatt végigsöpört a közösségi médián, és a követők többségének azonnal az jutott eszébe: ha már maga Szandi sem tud kiigazodni Márión, akkor tényleg komoly lehet a káosz. Márió volt párjának reakciójából látszik, hogy ő maga sem veszi már komolyan a helyzetet, ahogy fogalmazott, nem is lehet.

Kunu Alxandrát férje folyamatosan megcsalta, Szandinak ebből lett elege (Fotó: Instagram)

Kunu Alexandra bevállalna még egy babát?

Szandi a további rajongói kérdésekre is válaszolt, és ezek sem voltak kevésbé izgalmasak. Az egyik követő például azt tudakolta tőle, hogy ha új férfi érkezne az életébe, vállalna-e még egy gyermeket. Alexandra erre csak annyit mondott:

Nem hiszem.

Mindenkit az érdekel, mikor válnak el? 

Ezután többen rákérdeztek arra is, miért nem változtatja meg a vezetéknevét a szakítás óta. A kommentelők közül néhányan már sürgették is: 

Légyszi változtasd meg a vezetékneved, légy nő!

Alexandra végül elárulta, hogy ő maga is próbálkozik ezzel.

Hát megváltoztatnám, de állandóan felülvizsgálják… már teljesen kivagyok.

Vagyis a névváltoztatás nem egyszerű papírmunka, hanem hosszabb, idegőrlő procedúra, amelyen már hónapok óta próbálja átrágja magát.

A kommentelők eközben azon viccelődnek, hogy már senki sem tudja követni a Márió körüli fejleményeket. Egy frappáns hozzászóló így foglalta össze a káoszt:

Szegény Szandi sem bírja követni, de szerintem Márió se tudja, mi történik.

A rajongók mindenesetre biztosak benne, hogy ha Kunu Márióról van szó, nem kell sokat várni a következő fejezetre.

 

