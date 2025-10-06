Kiszivárgott: Kunu Alexandra titokzatos rózsacsokrot kapott – a rajongók szerint Kunu Márió áll a háttérben!

Kunu Alexandra körül ismét forr a levegő. A fiatal sztár korábban már több kisebb csokrot is kapott egy ismeretlen feladótól, amiről már korábban is beszámoltunk. De most az Instagram-oldalára is posztolt óriási rózsacsokor mindent visz. A fotó mellé csak annyit írt: „Futár hozta, keresem a feladót” – és ezzel be is indította a kommentcunamit. Vajon az egész hátterében Kunu Márió áll?
Az első találgatás persze rögtön Kunu Márió neve körül forgott. Sokan úgy gondolják, a zenész próbálja így visszahódítani egykori szerelmét. Egy kommentelő például ezt írta:
Épp most készül megírni a ‘Sajnálom2’-t 😂 tuti Márió volt az!
Mások egyenesen Máriót idézték a kommentekben:
Bocsásd meg, hisz tudod milyen hülye vagyok nanananana.
Ám a történet itt nem állt meg. Többen ugyanis elkezdtek azon viccelődni, hogy az egész virágcsokor talán nem is létezik, csak AI-generált kép. Egy hozzászóló például így fogalmazott: „Ez a nő azt is sztoriba rakja, ha egy madár lesz*rja a kertjét… pont erről ne rakna fel rendes videót? Szerintem ez csak egy AI-cucc.”
A kétkedők szerint több árulkodó jel is van:
Egyre valószínűbb tehát, hogy a hatalmas virág nem igazi, hanem egy szerkesztett vagy mesterségesen generált elem a fotón, legalábbis a kommentelők szerint.
De a szappanopera itt sem ér véget. Redditen ugyanis újabb fordulatot vett a történet: rajongók kiszúrták, hogy Hranek Dávid, Kunu Márió jó barátja – ugyanezt a csokrot adta a saját párjának. Ráadásul egy TikTok-videó is előkerült, amelyben Hranek átadja a gigantikus virágcsokrot, miközben Márió mellette énekel szerelmes dalokat.
Ez a Hranek asszonyának a csokra, láttam a videóban, mikor a Márióval énekelt a gádzsinak. Lehet csak kibérelték, aztán most körbeadja mindenki mindenkinek egy fotóra
– írta valaki a kommentmezőben.
Hogy mi az igazság, azt egyelőre senki sem tudja, az viszont biztos, hogy az AI-al generált kép lehetőségét most már nyugodtan kizárhatjuk. Marad tehát a nagy kérdés: titkos hódoló próbálja elnyerni Alexandra szívét, vagy egy jól felépített marketingfogás zajlik a szemünk előtt, vagy valóban Kunu Márió ismét elkezdte bocsánatkérő kálváriáját? Egy dolog kétségtelen: Kunu Alexandra posztja hatalmas felfordulást keltett, és mindenki tűkön ülve várja a választ arra, ki a titokzatos virágküldő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.