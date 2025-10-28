Kiderült az igazság: Kunu Márió exfelesége, Kunu Alexandra megszólalt a titokzatos rózsákról

Ősszel a közösségi médiában kezdtek el terjedni a pletykák, miszerint Kunu Alexandra ismét szerelmes lehet. A gyanút az váltotta ki, hogy a csinos édesanya többször is hatalmas rózsacsokrokat kapott, amelyeket meg is osztott a közösségi oldalán. A kommentelők rögtön összekötötték a szálakat, főként, miután észrevették, hogy Kunu Márió és aktuális barátnője, Czakó Emília közös képei eltűntek a nő Instagram-oldaláról. Sokan már-már biztosra vették, hogy a két korábbi kedvenc újra egymásra talált, ám a valóság egészen másnak bizonyult: Márió ugyanis időközben Afrikába utazott, méghozzá nem egyedül, hanem éppen Kávétejszínnel, azaz Emíliával, amiről közösségi oldalán is beszámolt. De vajon akkor kitől lehet az a fránya virágcsokor?

Kunu Márió exfelesége hónapok óta hatalmas csokrokat kap ajándékba (Fotó: Instagram)

Kunu Márió már a múlt: „Nem a Máriótól kaptam”

A Bors megkereste Kunu Alexandrát, hogy tisztázza a helyzetet és reagáljon a rajongók által terjesztett pletykákra.

A válasza egyértelmű volt.

Igazából én sem tudom, hogy kitől van, de nem a Máriótól. Egy ismeretlen. Egy ismeretlen férfitől

– mesélte Szandi.

Azt is hozzátette, hogy bár nem tudja pontosan, ki lehet a titokzatos hódoló, azért már sejti, merre érdemes keresgélni.

De ez még úgymond keresés alatt van. Azért már jó úton vagyunk. Sejtem, hogy ki lehet az, de nem tudom biztosan. Ezért még nem szeretnék semmi konkrétat mondani.

Kunu Márió felesége 11 évnyi párkapcsolat után magára koncentrál (Fotó: Instagram)

„Nekem most így jó egyedül” – Szandi nem rohan új kapcsolatba

Arra a kérdésre, hogy örülne-e, ha kiderülne, ki küldi a virágokat, Alexandra őszintén elmondta, hogy jelenleg nem a szerelemre koncentrál.

Nekem nehéz ismerkedni, meg őszinte vagyok, nem is nagyon szeretnék kapcsolatban lenni 11 év után. Nekem így jó egyedül, egy kicsit élvezem ezt

– mondta.

Szandi szerint a mai világban amúgy sem egyszerű valódi kapcsolatot találni, és ő most inkább önmagára, a belső békéjére figyel.

„Igen, el vagyok, minden rendben van, és jó így. Most jól érzem magam, boldog vagyok.”

Kunu Alexandra kisfia jelent számára mindent (Fotó: Instagram)

Új fejezet kezdődhet?

Bár a rajongók még mindig reménykednek abban, hogy Kunu Márió és exfelesége valahogy újra egymásra talál, egyelőre úgy tűnik, Szandi inkább élvezi a függetlenséget és a váratlan figyelmességeket. A rózsák rejtélye ugyanakkor még nem oldódott meg teljesen, talán csak idő kérdése, hogy kiderüljön, ki is az a titokzatos hódoló, aki ilyen elegánsan próbálta meghódítani Kunu Alexandrát.