Újra Kunu Márió sztoriján röhög az internet: Eljegyezte barátnőjét, pedig még van felesége

Kunu Márió Zanzibárba vitte Czakó Emília Kávétejszínt, de amire senki sem számított, Márió a jelek szerint feltette a nagy kérdést szerelmének. Az eljegyzési gyűrű pedig fényesen csillogott a naplementében, ahogy azt Kávétejszín Instagram-oldalán meg is csodálhatta mindenki. A romantikus esemény pedig feltüzelte a két énekes követőtáborát.

Kunu Márió barátnője, Czakó Emília csillogó gyűrűt villantott a zanzibári tengerparton (Fotó: Instagram)

Kunu Márió férj és vőlegény egyszerre

Az álomszerű lánykérés azonban nem teljes mértékben tökéletes, a háttér ennél jóval összetettebb. A történet nagy csavarja, hogy Kunu Márió még nem vált el a korábbi feleségétől, Alexandrától. Ezt sokan fel is róják az énekesnek a kommentelők között. De fanyalgók is akadnak bőven, akik az elmúlt évek legkuszább celeb szappanoperáján már csak nevetnek, és nem hisznek abban, hogy ez a nagy szerelem annyira tartós lesz.

Tegyük meg tétjeinket: hány hétig tart ez a jegyesség? Eljutnak esküvőig?

L.L. Junior viharos, se veled, se nélküled kapcsolatához hasonlítják a Kunu Márió, Kunu Alexandra, Kávétejszín szerelmi háromszöget. Lehet, hogy tényleg Junior babérjaira tör Márió, hiszen a nyilvános kommunikációt is eltanulta már kollégájától. Beszólogató Instagram-posztok, törölt képek, látszólagos szakítások mind részei lehetnek annak a stratégiának, hogy fenntartsa az érdeklődést a követők részéről.

Kunu Alexandra férje, Kunu Márió mulatós énekes volt, azonban a házasságuk nemrég, 2025 nyarán véget ért a folyamatos félrelépések miatt (Fotó: Facebook)

Kunu Márió felesége, Kunu Alexandra sem tétlenkedik

Az utóbbi hónapokban óriási csokrokkal pózolgat az Instagramon Kunu Alexandra, persze, azt soha nem árulja el, hogy kitől kapja az ajándékokat. Ami miatt sokan már arra következtettek, hogy Márió talán vissza szeretné kapni őt. Egyes TikTok-posztok is erre utaltak: Márió hivatalos fiókján szomorú zenés videók jelentek meg róla és „Szandiról”, de ezeket gyorsan eltávolították, és azóta nem világos, hogy mi is történhetett. Közben a szemfüles rajongók azt is kiszúrták, hogy Czakó Emília Instagram-oldaláról lekerültek a Márióval közös fotók ezzel egyidőben.

Alexandra a lapunknak adott interjúban határozottan kijelentette nemrégiben:

Köztünk nincs semmi, és nem tőle vannak azok a csokrok!

– nyilatkozta Szandi lapunknak, amivel próbált tisztázni mindennemű feltételezést. Aztán hirtelen Márió már arról posztolt, hogy Zanzibárban vannak Emíliával, amire egyes kommentelők gúnyosan úgy reagáltak: lehet Szandi nem ért rá?