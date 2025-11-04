Újra Kunu Márió sztoriján röhög az internet: Eljegyezte barátnőjét, pedig még van felesége

Kunu Márió Zanzibárba vitte Czakó Emília Kávétejszínt, de amire senki sem számított, Márió a jelek szerint feltette a nagy kérdést szerelmének. Az eljegyzési gyűrű pedig fényesen csillogott a naplementében, ahogy azt Kávétejszín Instagram-oldalán meg is csodálhatta mindenki. A romantikus esemény pedig feltüzelte a két énekes követőtáborát.
Az álomszerű lánykérés azonban nem teljes mértékben tökéletes, a háttér ennél jóval összetettebb. A történet nagy csavarja, hogy Kunu Márió még nem vált el a korábbi feleségétől, Alexandrától. Ezt sokan fel is róják az énekesnek a kommentelők között. De fanyalgók is akadnak bőven, akik az elmúlt évek legkuszább celeb szappanoperáján már csak nevetnek, és nem hisznek abban, hogy ez a nagy szerelem annyira tartós lesz.
Tegyük meg tétjeinket: hány hétig tart ez a jegyesség? Eljutnak esküvőig?
L.L. Junior viharos, se veled, se nélküled kapcsolatához hasonlítják a Kunu Márió, Kunu Alexandra, Kávétejszín szerelmi háromszöget. Lehet, hogy tényleg Junior babérjaira tör Márió, hiszen a nyilvános kommunikációt is eltanulta már kollégájától. Beszólogató Instagram-posztok, törölt képek, látszólagos szakítások mind részei lehetnek annak a stratégiának, hogy fenntartsa az érdeklődést a követők részéről.
Az utóbbi hónapokban óriási csokrokkal pózolgat az Instagramon Kunu Alexandra, persze, azt soha nem árulja el, hogy kitől kapja az ajándékokat. Ami miatt sokan már arra következtettek, hogy Márió talán vissza szeretné kapni őt. Egyes TikTok-posztok is erre utaltak: Márió hivatalos fiókján szomorú zenés videók jelentek meg róla és „Szandiról”, de ezeket gyorsan eltávolították, és azóta nem világos, hogy mi is történhetett. Közben a szemfüles rajongók azt is kiszúrták, hogy Czakó Emília Instagram-oldaláról lekerültek a Márióval közös fotók ezzel egyidőben.
Alexandra a lapunknak adott interjúban határozottan kijelentette nemrégiben:
Köztünk nincs semmi, és nem tőle vannak azok a csokrok!
– nyilatkozta Szandi lapunknak, amivel próbált tisztázni mindennemű feltételezést. Aztán hirtelen Márió már arról posztolt, hogy Zanzibárban vannak Emíliával, amire egyes kommentelők gúnyosan úgy reagáltak: lehet Szandi nem ért rá?
Néhány kommentelő már spekulál, hogy a Márió és Kávétejszín romantikus eljegyzése csupán visszahódítási stratégia lehet.
Akkor valószínűleg valami olyasmi történhetett, hogy vissza akarta hódítani, csak Szandi elküldte a p*csába, ő meg “azért is gyorsan” megkérte a csaja kezét. Micsoda romantikus love story…
Mások szerint az egész helyzet inkább szappanopera, mint valódi szerelmi történet. Ugyanis többen látták Máriót és Szandit kézen fogva sétálni nem is olyan régen.
Kb 2 hete együtt sétáltak Szandival kézen fogva az Arénába.
De végül újra Kávétejszínhez tért vissza, és most a jelek szerint új közös fejezetet nyitnak az életükben. Most az itt a kérdés: valóban komoly eljegyzés történt, vagy mindez egy újabb botrány-marketing kampány része? És vajon fennmarad-e ez a jegyesség, vagy ismét kitör valami vihar? A válaszra talán csak az idő adja meg a pontos választ.
