Hajdú Péter drámai vallomása: „Berki Krisztián a halála előtt üzent nekem...”

Sokan ismertük személyesen Berki Krisztiánt, és sokan bábáskodtunk is a sportolóból, majd sportvezetőből botránycelebbé válásánál. De annyit, mint Hajdú Péter, egyikünk sem tett azért, hogy az „izomceleb” egyre népszerűbb és egyre foglalkoztatottabb legyen a bulvárpiacon. A Frizbi TV műsorvezetője éppen ezért is volt kíváncsi Krisztián feleségére Berki Mazsira, aki mellette vált ismert és a mai napig közkedvelt hírességgé, influenszerré. Az édesanyával nagyot fordult a világ Berki Krisztián halála óta. Boldog családi életet él üzletember párjával, akivel közösen nevelik a kis Emmát, aki mindössze fél éves volt, amikor az édesapja elhunyt. A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor legfrissebb epizódjában többször is szóba került Krisztián és azt is látni és érezni lehetett, hogy Hajdú Péter sok szép, és néhány kevésbé szép emléket is őriz a 2022. május 6-án elhunyt Berki Krisztiánról.

Berki Krisztián alig pár nappal a halála előtt megkereste Hajdú Pétert. Vissza akart térni a képernyőre. Berki Mazsi régi emlékeket ébresztett a műsorvezetőben (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Senki sem értette, hogy mi történik, és nem is igazán tudtuk őt elérni”

„Bevallom, ma is ambivalens érzések támadnak bennem, ha Berki Krisztiánra gondolok. Őszintén mondom, hogy nagyon kedveltem őt.

Volt idő, amikor naponta, kétnaponta beszéltünk, de a halála előtti időszakban szinte teljesen megszakadt a kapcsolatunk.

Life TV vezérigazgatójaként, támogattam őt abban, hogy képernyőn legyen. El is indult a Van életünk című reality, amiben neki és Mazsinak is kulcsszerep jutott” – kezdte a Borsnak Hajdú Péter, aki éppen ebben az időszakban csalódott először és egyben utoljára Berki Krisztiánban. „A szerkesztők jelezték felém, hogy Krisztián háromszor lemondta a forgatásokat. Senki sem értette, hogy mi történik és nem is igazán tudtuk őt elérni. A programigazgató ezt követően döntött úgy, hogy őt is és Mazsit is ki kell írni a műsorból. Kissé el is távolodtunk egymástól Krisztiánnal” – mesélte a Frizbi TV műsorvezetője.

„Totálisan meg tudott vezetni engem...”

Hajdú Péter ezt követően, hónapokig nem találkozott és nem is beszélt Berki Krisztiánnal, aki a halála előtti napokban jelentkezett nála. „Azt hiszem, úgy két hónap telt el anélkül, hogy kommunikáltunk volna.

Egyszer csak a semmiből kaptam tőle egy üzenetet, amiben nagyjából ennyit írt: ”Újra vagyok! Minden OK!” Ezek után azt terveztem, hogy adok neki még egy esélyt.

Jeleztem is a kollégáimnak, hogy vegyék fel vele a kapcsolatot és dolgozzunk együtt vele valamilyen produkcióban. Néhány nappal később pedig érkezett a hír, hogy elhunyt. Azt, amit beszéltek, egyszerűen nem akartam elhinni. Mármint, hogy drogot találtak a lakásán. Hiszen élénken élt bennem egy beszélgetésünk, melynek során azzal büszkélkedett, hogy tejesen egészséges életet él és csak vizet iszik. Totálisan meg tudott vezetni engem, hiszen arról sem tudtam, hogy egy ideje már szétköltöztek Mazsival. Ma már persze tisztában vagyok vele, hogy Mazsi min ment keresztül Krisztián életének utolsó hónapjaiban” – tette hozzá Hajdú Péter, aki még ma is gyakran gondol Berki Krisztiánra, és olyankor nem csak a szép emlékek öntik el de a harag is. „Természetesen nem tudhatom, mi történt pontosan, de az, hogy drogot találtak a halála helyszínén, nagyon dühítő. Miatta is mondom ki hangosan, ha csak lehetőségem nyílik rá, hogy gyűlölöm a drogokat és minden mást, ami függőséghez vezet” – fogalmazott a Beköltözve Hajdú Péterhez műsorvezetője.