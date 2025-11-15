Berki Mazsi: „Az idegösszeroppanás szélén álltam”

Berki Mazsi Hajdú Péter Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorában járt, ahol többek között volt férjéről, Berki Krisztiánról, közös kislányukról és jelenlegi párjáról mesélt. Az influenszer őszintén vallott a férje elvesztése utáni tragikus időszakról.

Berki Mazsi hónapról hónapra élt, ami idegösszeomláshoz vezetett (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi gyengének érezte magát Berki Krisztián feleségeként

Már több mint három éve, hogy elhunyt Berki Krisztián. Az egykori labdarúgó korai halála után felesége egyedül maradt akkor hathónapos kislányukkal, Emmával. Mazsi ekkor élete legnehezebb időszakán ment keresztül, mind anyagilag, mind érzelmileg:

Amikor egy nagyobb albérletből kisebb albérletbe költöztünk, hónapról hónapra éltünk

– mesélte, majd hozzátette, hogy Krisztián mellett élte élete legszegényebb periódusát.

Az influenszer elmondása szerint házasságuk jóval Krisztián halála előtt mélypontra került. Anyaként számára a legfontosabb, hogy kislányának stabil, boldog gyermekkort tudjon biztosítani, melyet volt férje mellett képtelenség lett volna megteremteni:

Van egy pont az ember életében – főleg, ha anya lesz –, amikor, ha folyamatosan stresszben van, nem kiegyensúlyozott, akkor a gyermekének is átadja ezt, és én azt szerettem volna, hogy Emmának boldog, kiegyensúlyozott gyerekkora legyen.

Noha rengeteget köszönhet gyermeke apjának Mazsi boldogtalan volt abban az időben: „Én azon dolgoztam, hogy rendbe tegyem magam, hogy ne legyek érzelmileg függő Krisztiántól. Akkor nem tudtam volna elszakadni, eljönni tőle, annyira gyenge voltam” – vallotta őszintén.

A rengeteg stressz és folyamatos hajtás nem csak érzelmileg, hanem egészségügyileg is megviselte Mazsit, aki ekkor úgy döntött vissza kell vonulnia egy időre: „Az ideg összeroppanás szélén álltam...Azért mentem el, hogy visszataláljak önmagamhoz” – mesélte.

Berki Mazsi számára az a legfontosabb, hogy kislánya boldog gyerekként nőjön fel (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi kislánya boldogságát tartja a legfontosabbnak

A harmincnégy éves anyuka ma már sokkal kiegyensúlyozottabb és önfeledt életet él jelenlegi párja mellett. Saját elmondása szerint mostanra sokat ért személyisége, rengeteget fejlődött és teljesen máshogy látja az életet, mint néhány évvel ezelőtt:

Ma már tudom, hogy vannak értékeim, régen ezt nem tudtam. Szerintem ehhez kell egy olyan férfi, aki mellett nőnek tudja magát érezni az ember. Úgyhogy én nagyon sokat erősödtem azóta is és úgy érzem, hogy most jó helyen vagyok és ezért nagyon hálás vagyok

– mesélte könnyeivel küszködve az influenszer.