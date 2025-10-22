Hajdú Péter végre elárulta: Biztos, hogy jövőre megtartjuk az esküvőt

Már jó néhány hete attól volt hangos a sajtó, hogy Hajdú Pétert kötbér fizetésére szólította fel az RTL, mert Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban a csatorna és a produkció szerint szerződésszegést követett el. Az ügy kapcsán rengeteg cikk jelent meg, a műsorvezető pedig a saját közösségi oldalán is kifejtette az álláspontját.

Hajdú Péter és Láng Eszter esküvőre készülnek (Fotó: hot! magazin archív)

Megállapodás született – Lezárult Hajdú Péter és az RTL konfliktusa

Hajdú Péter és a csatorna között végül megállapodás született, tisztázták a játékszabály-sértés kapcsán kialakult konfliktust. A műsorvezető egy videóban mondta el, hogy sikerült rendezniük a nézeteltérést.

A médiaszakember egy Marcus Aureliustól vett idézettel kezdte a videót:

„Az igazság gyakran attól függ, honnan nézed”.

Majd hozzátette:

„A »Te is, fiam, Brutus?« idézetről jusson eszetekbe az is, hogy a problémát sokkal könnyebb egy tárgyalóasztalnál rendezni.”

Szerencsére mindkét félnek sikerült megértenie a másik álláspontját. Hajdú Péter így zárta a közösségi oldalára feltett videót:

Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem lesz per egyik fél részéről sem, és nem kell kötbért fizetnem! Az ügyet ezennel – nyugodtan mondhatom, hogy – lezártnak és befejezettnek tekintjük!

Mindketten kerek születésnapot ünnepeltek idén (Fotó: hot! magazin archív)

Az évek száma mellékes, az összhang a lényeg

Az ügy nehéz napokat okozott Péternek, de a barátaira és a családjára ezúttal is számíthatott. A műsorvezető boldog kapcsolatban él gyönyörű menyasszonyával, Láng Eszterrel, akivel mindketten kerek születésnapot ünnepelhettek idén.

„Bevallom, nehezen éltem meg az ötvenet, de az a vicc, hogy Eszti is nehezen viselte a harmincat” – nevetett Péter.

„Szerintem mindenki a saját korával küzd egy kicsit. Eszti még negyven sincs, csak harminc, de már most ki van akadva rajta. Persze mi nem érezzük a köztünk lévő korkülönbséget, nagyon boldogok vagyunk együtt. Így, hogy ötven lettem, még jobban igyekszem odafigyelni magamra: számít, mit eszem, mennyit sportolok, mert ez nekem fontos. Életmódváltás nélkül valószínűleg úgy néznék ki, mint egy tehén! Ez pedig elég kontrasztos lenne egy harmincéves, csinos nő mellett, úgyhogy igen, teszek azért, hogy rendben legyek” – mesélte a hot! magazinnak.