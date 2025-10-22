Hajdú Péter végre elárulta: Biztos, hogy jövőre megtartjuk az esküvőt

Már jó néhány hete attól volt hangos a sajtó, hogy Hajdú Pétert kötbér fizetésére szólította fel az RTL, mert Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban a csatorna és a produkció szerint szerződésszegést követett el. Az ügy kapcsán rengeteg cikk jelent meg, a műsorvezető pedig a saját közösségi oldalán is kifejtette az álláspontját.
Hajdú Péter és a csatorna között végül megállapodás született, tisztázták a játékszabály-sértés kapcsán kialakult konfliktust. A műsorvezető egy videóban mondta el, hogy sikerült rendezniük a nézeteltérést.
A médiaszakember egy Marcus Aureliustól vett idézettel kezdte a videót:
„Az igazság gyakran attól függ, honnan nézed”.
Majd hozzátette:
„A »Te is, fiam, Brutus?« idézetről jusson eszetekbe az is, hogy a problémát sokkal könnyebb egy tárgyalóasztalnál rendezni.”
Szerencsére mindkét félnek sikerült megértenie a másik álláspontját. Hajdú Péter így zárta a közösségi oldalára feltett videót:
Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem lesz per egyik fél részéről sem, és nem kell kötbért fizetnem! Az ügyet ezennel – nyugodtan mondhatom, hogy – lezártnak és befejezettnek tekintjük!
Az ügy nehéz napokat okozott Péternek, de a barátaira és a családjára ezúttal is számíthatott. A műsorvezető boldog kapcsolatban él gyönyörű menyasszonyával, Láng Eszterrel, akivel mindketten kerek születésnapot ünnepelhettek idén.
„Bevallom, nehezen éltem meg az ötvenet, de az a vicc, hogy Eszti is nehezen viselte a harmincat” – nevetett Péter.
„Szerintem mindenki a saját korával küzd egy kicsit. Eszti még negyven sincs, csak harminc, de már most ki van akadva rajta. Persze mi nem érezzük a köztünk lévő korkülönbséget, nagyon boldogok vagyunk együtt. Így, hogy ötven lettem, még jobban igyekszem odafigyelni magamra: számít, mit eszem, mennyit sportolok, mert ez nekem fontos. Életmódváltás nélkül valószínűleg úgy néznék ki, mint egy tehén! Ez pedig elég kontrasztos lenne egy harmincéves, csinos nő mellett, úgyhogy igen, teszek azért, hogy rendben legyek” – mesélte a hot! magazinnak.
Megadták a módját az ünneplésnek: mindketten a másik születésnapi partiját szervezték, az aktuális ünnepelt csak a buli létéről tudott előre. A vendégek, a fellépők és az ajándékok azonban teljes meglepetésként érték őket.
„Mindketten hatalmas bulit szerveztünk a másiknak. A meglepetés abban rejlett, hogy bár az érintett tudta, hogy lesz buli, azt nem árultuk el a másiknak, hogy kik lesznek a vendégek, a fellépők vagy milyen ajándékot kap majd. Nagyjából kilencven közeli barát és ismerős jelent meg mindkét partin, és mindkettő fergetegesen sikerült. Az én szülinapomon Rakonczai Imre lépett fel és Bárány Attila dj-zett, Esztién pedig Gáspár Győző, Galambos Lajcsi és Krisz Rudi voltak a meglepetésfellépők. Ajándékok is voltak: mindketten utazást adtunk egymásnak – én Dubajba szerveztem, ő pedig Londonba –, és természetesen a virág sem hiányzott. Nagyon jó volt látni, ahogy Eszti könnyes szemmel reagált a meglepetésekre. Volt olyan barátnője, aki külföldön lakik, és most csak miatta utazott haza, az én partimra pedig olyan barátomat is meghívta, akivel tizenéve nem találkoztunk. Mindkét buli emlékezetes marad, és mindketten izgatottan vártuk, hogy minden jól sikerüljön.”
Péter már öt éve eljegyezte a szerelmét, Esztit, ám az esküvőre eddig nem került sor, mert mindig közbejött valami – idén például a kerek születésnapjaik kapták a főszerepet. Úgy tűnik azonban, hogy végre már semmi nem állhat útjába annak, hogy kimondják a boldogító igent. A tervek szerint Hajdú Péter esküvője jövőre lesz, a részleteken még gondolkodnak, de az elhatározás már közös és végleges.
„Az a baj, hogy már többször megígértük az esküvőt, de nem akarunk komolytalannak tűnni ebben a történetben” – mondta őszintén Péter.
„Mindketten azt valljuk, hogy nem a papír számít, hiszen a kapcsolatunk így is erős és kiegyensúlyozott, ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy egyszer kimondjuk azt az igent. Ezt már közösen elhatároztuk, csak valahogy eddig mindig közbejött valami. Most éppen a két kerek születésnap kapott nagyobb hangsúlyt, de ez nem jelenti azt, hogy lemondtunk volna a lagziról. Sőt, most már tényleg eljutottunk oda, hogy jövőre szeretnénk megvalósítani. Már csak azon gondolkodunk, hogy szűk családi körben ünnepeljünk-e vagy inkább egy nagyobb baráti társasággal, de az biztos, hogy jövőre megtartjuk az esküvőt.”
