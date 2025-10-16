Hajdú Péter az Árulókról: „Sikerült megállapodnunk!”

Hajdú Péter ismét egy videóbejelentkezéssel érkezett Instagramon az Árulók című műsorral kapcsolatban. Az RTL Klub szerződésszegéssel vádolta Hajdú Pétert, és most úgy tűnik, pont kerül az ügy végére.

Hajdú Pétert zerződésszegéssel vádolták meg, azonban kiderült, mindössze félreértés történt Fotó: Kunos Attila / Hot archívum

Hajdú Péter és az RTL Klub megegyeztek

A műsorvezető korábban a Borsnak úgy nyilatkozott, hogy felháborítónak tartja a történteket, és hozzátette: több mint huszonöt éve dolgozik a televíziózásban, de ilyen helyzettel még soha nem találkozott. A műsorvezető akkor a Borsnak elárulta, hogy jogi lépéseket fog megtenni az ügy érdekében, hogy bizonyítsa, nincs semmilyen szerződésszegésről szó. Hajdú Péter elmondása szerint a májusban történt forgatás után a televízió részéről senki sem jelezte felé, hogy bármilyen szabályt megszegett volna. Ezért teljesen váratlanul érte, amikor éppen az érintett adás napján kapott egy e-mailt, amelyben az állt, hogy szerződésszegést követett el, és kötbérfizetésre kötelezik.

Most azonban mint kifejtette, egyezségre jutottak.

„Sikerült leülnünk az RTL-el és a műsorgyártócéggel, és megbeszéltük a kialakult problémát" - mondja a műsorvezető.

Elmondtam, hogy én miért mondtam azt, és miért értelmeztem úgy, hogy ahogy fogalmaztam az igazság körében, az belefért a játékszabályzat kereteibe. És megértettem azt is, hogy ők miért gondolták azt, hogy én megszegtem a játékszabályzatot. Az igazság gyakran attól függ, honnan nézed, mondta Marcus Aurelius, és én a legnagyobb őszinteséggel mondom, hogy én imádtam ezt a játékot, fantasztikus volt és eszem ágában nem volt elrontani vagy megsérteni bárkit is.

- teszi hozzá Hajdú Péter, akinek, mint mondja, nem állt szándékában megsérteni Nyári Gábort sem, akivel végül sikerült tisztáznia a félreértéseket, hogy a köztük lévő konfliktus a játék szabályzatának értelmezéséből fakadt.