Hajdú Péter az Árulókról: „Sikerült megállapodnunk!”

Hajdú Péter ismét egy videóbejelentkezéssel érkezett Instagramon az Árulók című műsorral kapcsolatban. Az RTL Klub szerződésszegéssel vádolta Hajdú Pétert, és most úgy tűnik, pont kerül az ügy végére.
A műsorvezető korábban a Borsnak úgy nyilatkozott, hogy felháborítónak tartja a történteket, és hozzátette: több mint huszonöt éve dolgozik a televíziózásban, de ilyen helyzettel még soha nem találkozott. A műsorvezető akkor a Borsnak elárulta, hogy jogi lépéseket fog megtenni az ügy érdekében, hogy bizonyítsa, nincs semmilyen szerződésszegésről szó. Hajdú Péter elmondása szerint a májusban történt forgatás után a televízió részéről senki sem jelezte felé, hogy bármilyen szabályt megszegett volna. Ezért teljesen váratlanul érte, amikor éppen az érintett adás napján kapott egy e-mailt, amelyben az állt, hogy szerződésszegést követett el, és kötbérfizetésre kötelezik.
Most azonban mint kifejtette, egyezségre jutottak.
„Sikerült leülnünk az RTL-el és a műsorgyártócéggel, és megbeszéltük a kialakult problémát" - mondja a műsorvezető.
Elmondtam, hogy én miért mondtam azt, és miért értelmeztem úgy, hogy ahogy fogalmaztam az igazság körében, az belefért a játékszabályzat kereteibe. És megértettem azt is, hogy ők miért gondolták azt, hogy én megszegtem a játékszabályzatot. Az igazság gyakran attól függ, honnan nézed, mondta Marcus Aurelius, és én a legnagyobb őszinteséggel mondom, hogy én imádtam ezt a játékot, fantasztikus volt és eszem ágában nem volt elrontani vagy megsérteni bárkit is.
- teszi hozzá Hajdú Péter, akinek, mint mondja, nem állt szándékában megsérteni Nyári Gábort sem, akivel végül sikerült tisztáznia a félreértéseket, hogy a köztük lévő konfliktus a játék szabályzatának értelmezéséből fakadt.
A jó hírem az, hogy megállapodtunk és nem lesz per és nem kell kötbért sem fizetnem. Van egy tanulsága ennek az ügynek: legközelebb ha látjátok, vagy halljátok a "Te is fiam, Brutus?" idézetet, akkor gondoljatok arra, hogy mennyivel könnyebb a problémákat tárgyalóasztalnál, személyesen megbeszélni. A csatorna, a műsorgyártó részéről és az én részemről is ezt az ügyet lezártnak tekintjük.
