Gáspár Bea 32 év házasság után elárulta: ez a hosszú kapcsolat titka

Gáspár Beát és Győzikét nincs olyan ember az országban, aki ne ismerné. A házasok ugyanis hosszú éveken át költöztek be gyermekeikkel együtt a televízió nézők otthonaiba a Győzike Show-val, majd később a Gáspárékkal. Sok mindenen mentek keresztül, azonban a mai napig kitartanak egymás mellett. Ennek köszönhetően pedig idén már a 32. házassági évfordulójukat ünnepelték – Gáspár Bea elárulta, szerinte ez a hosszú házasság titka.
Bea asszony és Győző még az óvodában ismerte meg egymást. Ezt követően az általános iskolába is egy helyre jártak, majd ugyan a középiskola idejére szétváltak útjaik, de később újra egymásra találtak. És habár nem mindig könnyű a másikkal, Bea szerint az egymás felé mutatott szolidarítás kulcsfontosságú, ahogy a közös emlékgyártás is. A szeretetről pedig nem is beszélve.
Az, hogy valaki szerelmes élete végéig, olyan nincs. Szeretem a férjemet, de ugye a szerelem az idővel szeretetté szelídül és a szeretet az szerintem sokkal erősebb kapocs, mint az, hogy valakivel egy nagyon lángoló, szenvedélyes kapcsolatot ápolsz. Ha valakit nagyon szeretsz, akkor annak több mindent tolerálsz
- közölte Bea a Mokka vendégeként, miközben gesztenyés tiramisut készített
