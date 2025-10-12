"Ő tudja belőlem kihozni azt az állatot, ami úgy ordít..." - Gáspár Bea kimondta az igazságot Győzikéről

Gáspár Bea érzelmes és őszinte interjút adott a hot! magazinnak, melynek során természetesen szóba került, hogy júliusban immár 32. házassági évfordulóját ünnepelte férjével, Gáspár Győzővel.

Gáspár Bea életében a házasság és a család az első (Fotó: Nagy Zoltán)

A kétgyermekes háziasszony nem kertelt, elárulta, természetesen ő is eljátszott már a gondolattal az elmúlt 3 évtizedben, hogy mi lett volna, ha történetesen nem Gáspár Győzőhöz megy feleségül, hiszen az ő házasságukban is voltak mélypontok, nehéz időszakok. Bea mindezek mellett úgy tartja, képtelenség több mint 30 évig lángoló szerelemmel szeretni valakit, ám a házasság szentsége ettől még lehet szent és megingathatatlan.

„Sokszor elgondolkodtam azon, hogy vajon mi történt volna, ha nem Győzőhöz megyek feleségül, hogy jobb lenne-e az életem, mivel mint mindenhol voltak olyan megingások és összeveszések, ami előhozta belőlem ezeket a gondolatokat, de meg tudtuk beszélni ezeket vagy ha nem is feltétlen megbeszéltük, de úgy viselkedtünk egymással, hogy egy idő után már nem volt ez tényező és én nem hiszem el, hogy van olyan, hogy az ember harminc évig szerelmes”

- nyugtázta Bea.

Gáspár Győző felesége mosolyogva említette meg, hogy senki sincs, aki úgy meg tudja őt nevettetni, mint a férje, ugyanakkor az ellenkező érzelmi hatást is csak Győzike tudja nála kiváltani.

„Egy ember tud nagyon, nagyon megnevettetni, az Győző. És egy ember tud az egész földkerekségen annyira feldühíteni, mint ő. Ő tudja belőlem kihozni azt az állatot, ami úgy ordít, mint egy sakál. Senkivel, de vele igen, tudok” - árulta el Gáspár Bea.

Gáspár Bea megbánta, hogy nem lett harmadik gyerekük

„A harmadik gyerek gondolata mindig máskor merült fel az életünkben, volt, hogy én akartam nagyon és volt, hogy Győző, de sosem ütköztek a gondolataink, hogy egységesen eldöntsük, de már megbántam, hogy nem szültem, ám ezt a gyerekorvosunk meg is mondta és igaza is lett, mert ha 35 évesen megkockáztatom és szülök még egy gyereket, akkor most 15 évesen még gondoskodni kellene róla és fiatalon is tartana minket”

– mondta a háziasszony, miután Gáspár Evelin és Gáspár Virág is kirepült már a fészekből és csupán ketten maradtak Győzővel a nagy családi házban.

