Lélegzetelállító: Gáspár Bea lányaival pózolt a kamerának

Gáspár Bea a Lánygyermekek Világnapja apropóján egy bájos, családi képet osztott meg közösségi oldalán, amelyen két lányával, Virággal és Evelinnel látható.

Gáspár Bea lányaival pózolt a kamerának

Fotó: Fotó: Szabolcs László Helyszín: Mystery Hotel Budapest Smink: Verner Csímár Helga Haj: Hatos Beatrix / hot! magazin

A fotó Bea 50. születésnapján készült, ahol egy elegáns, piros, testhezálló ruhában pózolt, két oldalán gyönyörű lányaival. Virág és Evelin fekete, kivágott ruhákban mosolyogtak a kamerába, édesanyjuk oldalán.

A megható pillanat nemcsak a rajongókat, hanem a lányokat is megérintette:

Evelin azt írta:

Nagyon szeretlek! Köszönöm, hogy Te vagy Anyukám!

Virág pedig rövid, de annál szívhez szólóbb hozzászólást írt:

Szeretlek

A kép alá rengeteg követő írt elismerő szavakat, kiemelve, milyen gyönyörű mindhárom hölgy, és hogy Bea igazán büszke lehet a lányaira.