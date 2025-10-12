Lélegzetelállító: Gáspár Bea lányaival pózolt a kamerának

Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 11:40
A Lánygyermekek Világnapja alkalmából osztott meg egy megható fotót sztáranyuka.
Gáspár Bea a Lánygyermekek Világnapja apropóján egy bájos, családi képet osztott meg közösségi oldalán, amelyen két lányával, Virággal és Evelinnel látható.

Fotó: Fotó: Szabolcs László Helyszín: Mystery Hotel Budapest Smink: Verner Csímár Helga Haj: Hatos Beatrix / hot! magazin

A fotó Bea 50. születésnapján készült, ahol egy elegáns, piros, testhezálló ruhában pózolt, két oldalán gyönyörű lányaival. Virág és Evelin fekete, kivágott ruhákban mosolyogtak a kamerába, édesanyjuk oldalán.

A megható pillanat nemcsak a rajongókat, hanem a lányokat is megérintette:
Evelin azt írta:

Nagyon szeretlek! Köszönöm, hogy Te vagy Anyukám!

Virág pedig rövid, de annál szívhez szólóbb hozzászólást írt:

Szeretlek

A kép alá rengeteg követő írt elismerő szavakat, kiemelve, milyen gyönyörű mindhárom hölgy, és hogy Bea igazán büszke lehet a lányaira.

 

