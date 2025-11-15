Dráma és könnyek a Megasztár stúdiójában: neki kellett távoznia!

Rengeteg remek produkciót tartogatott a Megasztár november 15-ai adása, de sajnos egy versenyzőnek távoznia kellett. A negyedik élőadás telis-tele volt érzelmekkel. Ádám Attila mégis maradt a versenyben, de aztán egy olyan produkcióval állt elő, ami nem igazán nyerte el újfent a mentorok tetszését.
Tóth Gabi a saját versenyzőjére förmedt rá, még Curtis egyenesen az édesanyjáig furikázta az énekesét.
Elsőként Lengyel Johanna és Szabó Kamilla Lilla jutott tovább a mentorok és a nézői szavazatai alapján. A végső döntés előtt tehát: Pyfu, Bíró Csongor, Ádám Attila, Kökény Lali és Kedl Olívia izgulhatott a veszélyzónában!
A közönség szavazatai alapján először továbbjutott: Bíró Csongor és Pyfu. Utána Ádám Attila örülhetett, hogy jövőhéten is bizonyíthat majd a Megasztár versenyében.
Végül Kökény Lali és Kedl Olívia közül sajnos Kökény Lali esett ki.
