Váratlan: Tóth Gabi élő adásban kért bocsánatot

A Megasztár tele van izgalmas, megható pillanatokkal, rengeteg érzelem van ebben a műsorban, és nem csupán a versenyzők, hanem a zsűritagok részéről is. Múlt héten nagy port kavart, hogy Tóth Gabi válaszadás előtt lekísérte a színpadról a kieső versenyzőjét – utólag a közösségi oldalán öntött tiszta vizet a pohárba ezzel kapcsolatban.

Tóth Gabi / Fotó: Máté Krisztián / Bors

A mostani adásban is felmerült ez a téma, ugyanis az egyik műsorvezető, Szépréthy Roland csipkelődve megjegyezte, hogy Tóth Gabi kellemetlen helyzetbe hozta őt ezzel a húzásával, de az énekesnő elmondta, hogy neki a versenyzője volt a legfontosabb, és mivel ő nem akart beszélni, inkább lekísérte őt a színpadról – de Tóth Gabi ettől függetlenül most élő adásban kért elnézést azoktól, akiket megbántott ezzel.