Élő adásban jelentették be: eldőlt Ádám Attila sorsa

Ádám Attila 2025-ben, a Megasztár tehetségkutató műsorban tűnt fel, ahol már a válogatókon is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A 17 éves fiatal Miskolc melletti kis faluból származik, és a Váradi Roma Café dalát énekelte, miközben szintetizátoron kísérte magát. Zenei tehetsége és szerénysége azonnal felkeltette a zsűri figyelmét, különösen Curtisét, aki a verseny során a csapatába választotta őt.
A verseny során Ádám Attila a legnehezebb szakaszban Frank Annamáriával párbajozott, de végül nem ő jutott tovább. Azonban Herceg Erika, a zsűri másik tagja, nem akarta elengedni őt, és felajánlotta, hogy a saját csapatába veszi. Ez a váratlan fordulat lehetővé tette, hogy Attila bejusson az élő show-ba, ami számára egy álom valóra válása volt. Ádám Attila története inspiráló, és a jövője ígéretesnek tűnik a zene világában.
Az énekes édesapja nem hajlandó tovább hallgatni, ahogy élő adásban sarazzák a fiát, ezért úgy döntött, kiveszi a versenyből. A mentora, Herczeg Erika egyet tudott érteni vele, másrészről teljesen sokkolta, hogy az általa tehetségesnek vélt fiúnak nem akarnak esélyt adni arra, hogy akár meg is nyerje a Megasztárt.
Ádám Attila sorsa a végül élő adásban november 15-én este dőlt el. Herczeg Erika büszkén újságolta: nem akarja elengedni és nem is fogja.
A Bors helyszínen lévő újságírójának Ádám Attila édesapja elárulta, nem gondolta volna, hogy a fia idáig el fog jutni a Megasztár versenyében. Sőt még azt is hozzátette, hogy ő maga is szokott énekelgetni.
