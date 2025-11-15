Alaposan meglepődött Kökény Lali, ide vitte el Curtis - Videó

A TV2 Megasztár negyedik élő show-jában saját dallal érkezik Kökény Lali, Curtis egyetlen versenyben maradt tanítványa. Az elmúlt hónapok érzelmei és élményei ihlették a szerzeményét, amelyben minden személyes megélése és gondolata visszaköszön.

Lali útja a műsorban nem volt mindig könnyű: a nézőktől érkező kritikák és negatív kommentek próbára tették, ám a fiatal énekes nem adta fel, kitartása és elszántsága példaértékűnek bizonyult. A stúdió hangulata, a próbák, és Curtis támogatása mellett az otthoni légkör is hiányzott neki, ezért örömmel tért haza a családjához, ahol újra átélhette a megszokott, szeretetteljes környezetet.

Kökény Lali anyukája el is vitte a showt. Azonnal megjegyezte: "Látja, hogy fia hajnalokig fent van". Majd finom húslevessel lakatta jól Curtist és Lalit.

Ha kíváncsi vagy Kökény Lali saját szerzeményére, amire három igent is bezsebelt, lent végighallgathatod.