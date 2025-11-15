Alaposan meglepődött Kökény Lali, ide vitte el Curtis - Videó

A TV2 Megasztár negyedik élő show-jában saját dallal érkezik Kökény Lali, Curtis egyetlen versenyben maradt tanítványa. Az elmúlt hónapok érzelmei és élményei ihlették a szerzeményét, amelyben minden személyes megélése és gondolata visszaköszön.
Lali útja a műsorban nem volt mindig könnyű: a nézőktől érkező kritikák és negatív kommentek próbára tették, ám a fiatal énekes nem adta fel, kitartása és elszántsága példaértékűnek bizonyult. A stúdió hangulata, a próbák, és Curtis támogatása mellett az otthoni légkör is hiányzott neki, ezért örömmel tért haza a családjához, ahol újra átélhette a megszokott, szeretetteljes környezetet.
Kökény Lali anyukája el is vitte a showt. Azonnal megjegyezte: "Látja, hogy fia hajnalokig fent van". Majd finom húslevessel lakatta jól Curtist és Lalit.
Ha kíváncsi vagy Kökény Lali saját szerzeményére, amire három igent is bezsebelt, lent végighallgathatod.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.