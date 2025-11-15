Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Vasszigorú: Tóth Gabi ráförmedt Szabó Kamilla Lillára - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 20:17
MegasztárTv2Szabó Kamilla Lilla
Erre senki sem számított.
Bors
A Tv2 nagysikerű műsora immár a 4. élőadással robbant be szombat este a tévénézők képernyőjén. Szabó Kamilla Lilla már a verseny elején attól tartott, bele fog őrülni családja hiányába. A Megasztár énekesnője a héten teljesen összeomlott. Erről korábbi cikkünkben írtuk bővebben. 

/ Fotó: Bors

A kolozsvári Szabó Kamilla Lilla kapott mindennek ellenére magabiztosan menetel hétről hétre a végső győzelem felé, sőt, mostanra ő maradt Tóth Gabi egyetlen versenyzője. A negyedik élőshow a nemek párbajával indult. A női és férfi énekesek csoportba rendeződve adtak elő egy-egy produkciót. A lányok csapatának pedig Tóth Gabi álmodta meg azt a dalt, amit elő kellett adniuk. Csakhogy, amikor a mentor elment a Megaházba, hogy közölje a döntését, alaposan rá kellett pirítania egyetlen versenyőzéje. 

Így történt, hogy Tóth Gabi ráförmedt Szabó Kamilla Lillára:

 


 

