ByeAlex drogbotrányát még RTL-es kollégája is elítéli: „Alex egy példakép a tiniknek, ezért hatalmas felelőssége van"

ByeAlex drogbotrányától hangos a bulvársajtó, az RTL botrányhős énekese otthonába szerdán hatoltak be a rendőrök, a zenész pedig elismerte: kábítószert találtak nála. A történtek hatására még a rajongói is egy emberként háborodtak fel, és fordultak el tőle. Kollégája sem nézi jó szemmel, hogy valaki, akit ennyien követnek, főleg befolyásolható korban lévő tinédzserek, kábítószerekkel éljen, sőt, még énekeljen is róla!

ByeAlex drogügye miatt került bajba, ami miatt rajongói és kollégái is felháborodtak (Fotó: Mediaworks)

ByeAlex: „Be vagyok tépve”

Az RTL műsorvezetője, Pápai Joci kétgyermekes apukaként kifejezetten elítéli ByeAlex hozzáállását a kábítószerezéshez. Mikor pedig megjelent ByeAlex és a szintén botrányhős hírében álló Manuel közös, Merülök című dala, ami rögtön így kezdődik:

„Be vagyok tépve”, majd a refrén sem túl „gyerekbarát”:

„Most részeg vagyok, Nem szégyellem, Most részeg vagyok, És merülök lejjebb, Lejjebb a mélybe.”

Pápai Joci is véleményt formált ByeAlex kábítószeres botrányáról (Fotó: Markovics Gábor)

Pápai Joci is kiakadt ByeAlex drogügye miatt

ByeAlex RTL-es kollégája, Pápai Joci a dal premierjekor Sebestyén Balázsék rádióműsorában elmondta:

„Az ártatlanokat ne húzzuk már le a mélybe, csak, hogy divatosak legyünk. Ne tegyük trendivé, hogy menő betépni! Én nem vagyok egy szentember, pontosan tudom, hogy a drog micsoda pusztításokat okoz. Fellépek olyan helyeken, ahol mély szegénységben élnek a fiatalok, találkozom olyanokkal, akik életellenes dolgokat csinálnak, konkrétan vagdossák magukat, felvágják az ereiket és én a heges kezüket írom alá. Alex egy példakép a tiniknek, ezért hatalmas felelőssége van. Mindezt úgy mondom, hogy kedvelem őt, de ebben a témában engem senki nem tud meggyőzni” – szúrta ki a Ripost Pápai Joci háborgását a témában korábban.

A Bors felkereste az RTL-t is, hogy megtudjuk, a felháborító eset hatással lesz-e ByeAlex Csillag születikben történő szereplésére, ám cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ kérdésünkre.