Kiderült: ennyi kokain volt ByeAlexnél, mikor lecsapott rá a rendőrség

ByeAlex
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 06:35
drogbotránykokain
ByeAlex több adag kábítószert adott át a rendőrségnek.

Nagy port kavart ByeAlex drogbotránya. A zenésznél kábítószert foglalt le a rendőrség egy házkutatás során, eljárás indult ellene, de szabadlábon védekezhet – ő maga vallotta be a közösségi oldalán, hogy tényleg drogot találtak nála: "valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!"

csillag születik, byealex, rtl, rtlklub
ByeAlex / Fotó: Mediaworks

Rengetegen csalódtak ByeAlexben, hiszen ő sokak számára egy példakép volt, de ezek után elfordult tőle a rajongóinak egy jelentős része – persze vannak olyanok is, akik kitartanak mellette még egy ilyen helyzetben is.

Most kiderült, hogy pontosan milyen kábítószer volt ByeAlexnél, és milyen mennyiségben.

ByeAlex állítólag 5 gramm kokaint adott át önként a rendőrségnek – ez egy szakértő szerint nagyjából 20 adagnak felel meg, és a piaci értéke körülbelül 175 ezer forint.

Az még egyelőre nem derült ki, hogy mi lesz ByeAlex sorsa, de jelenlegi állás szerint továbbra is láthatják a nézők az RTL-en futó Csillag születikben, hiába követelik sokan, hogy a drogbotránya után vegyék le a képernyőről az énekest.

 

