Ez vár Galambos Lajosra: Megszólalt a szakértő

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Galambos Lajos szerda reggel nem jelent meg a kecskeméti börtön kapujában, vagyis nem vonult be, hogy letöltse a jogerősen rá kiszabott 3 év 6 hónapos szabadságvesztését. Ennek oka egyelőre ismeretlen.

De hová tűnt Galambos Lajos? (Fotó: Bors)

A trombitaművész ugyan véletlenül felhívta kollégánkat reggel 9-kor, de nem szólt bele a készülékbe. Lapunk megkereste dr. Tran Dániel ügyvédet, aki elmondta, milyen okok vezethetnek oda, hogy egy elítélt ne jelenjen meg a számára kijelölt határnapon és ezzel ne kövessen el szabálysértést. – Ha egy elítélt halasztási kérelmet nyújt be és a büntetés végrehajtási bíró megalapozottnak látja az indoklást, nyerhető némi idő. Egy bizonyos ideig az indok lehet akár szubjektív is. Ez annyit jelent, hogy az elítélt hivatkozhat arra is, hogy van még olyan fontos elintéznivalója, amire nem jutott ideje.

Ilyenkor a maximum nagyjából három hónap, de annál csak nagyon ritkán több

– mondta a Borsnak az ügyvéd, aki egy ennél jóval aggasztóbb lehetőséget is felvázólt.

– Halasztó hatályú lehet egy esetleges életveszélyes egészségügyi állapot is. Ezt azonban később igazolni kell, és ha nem nyer bizonyítást, annak súlyos következményei lehetnek az elítéltre nézve. Ha kiderül, hogy a távolmaradás nem indokolt volt és önkényes, eleshet a kedvezményektől, úgy mint a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége. A legrosszabb forgatókönyv szerint akár elfogató parancsot is kiadhat a bíróság az elítélt ellen, aki alapos indok híján nem vonult be a kijelölt fegyintézetbe – tette hozzá dr. Tran Dániel ügyvéd.