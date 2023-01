Hatalmasat kaszálhat Szilágyi István romos otthonának új tulaja

Ahogy arról a Bors is beszámolt, néhány napja egy rövidke, alig félórás árverésen elkelt a helyiek által csak horrorházként emlegetett, romos, bontásra váró ingatlan, melyben a tragikus napig feleségével és fiával élt a legendás színész, akit legtöbben híres karakterével, Lópici Gáspárral azonosítottak. Mint ismeretes, az ingatlanon jelentős, mintegy 30 milliós hiteltartozás volt, így a színész özvegyének halála után várható volt, hogy a bank árverésre bocsájtja. Az egyetlen örökös, Sz. Péter életfogytiglani szabadságvesztését tölti, vagyis esélye sem volt a hitelek és egyéb tartozások rendezésére.

Szilágyi István és felesége, Joli néni Fotó: Bors



A leütési ár dupláját is érheti a horrorház...

Az árverésen végül 36 milliós leütési áron kelt el a telek és a rajta álló ház, ami igencsak jutányosnak mondható, hiszen Rákosliget frekventált helyén áll, ráadásul a helyi rendeletek értelmében szinte bármi építhető rá. Az új tulajdonos felhúzhat egy három-, vagy akár négylakásos társasházat, de építhet irodákat, vendéglátóegységet, kiskereskedelemmel foglalkozó üzletet, vagy akár egészségügyi, vagy oktatási célú ingatlant is a nagyjából 800 és 1000 négyzetméter területű telekre. Ha csak azt vesszük, hogy egy hasonló adottságú telket most 79 millió forintért kínálnak a környéken, a vevő már azzal is jól járt, ha csak tovább értékesíti a szerzeményét, hiszen már azzal is kétszer annyit keresett, mint amennyiért megvásárolta.

Ha pedig egy társasházat emel a telekre, akár 80-90 millió forintot is elkérhet majd a lakások darabjáért.

Szörnyű állapotok a horrorház udvarán: itt ölte meg fia, Szilágyi Istvánt Fotó: Ripost

A gyilkos fiú sem járt rosszul

Az árverésnek egyébként van még egy „nyertese”, ő pedig nem más, mint az ingatlan korábbi örököse Sz. Péter. Ahogy azt a Ripost vasárnap megírta, a gyilkos fiút illeti a bankhitel és az eladási ár közötti különbözet, ami még úgy is szép summa, hogy a házon volt még némi közüzemi tartozásból fakadó követelés is. Ez az összeg akár 4-5 millió forint is lehet, ami feltehetően Péter börtönszámlájára kerülhet, már ha a kapcsolattartója hozzájut az összeghez, és át is utalja a bv-nek. Az örökösnek persze meg van kötve a keze, vagyis csak meghatározott célokra használhatja fel a pénzét a börtönben: szükségleti cikkeket vásárolhat, telefonálhat belőle.

Sz. Pétert életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a bíróság Fotó: Bors

A színész özvegyének korábbi ügyvédje egyébként arról beszélt: nem meglepő, ha egy ehhez hasonló ügyben végül jóval a piaci ár alatt cserél gazdát egy ingatlan.

– Egy ingatlan árverés esetén többnyire nem a követeléshez igazodik a kikiáltási ár. A becsértéknél 50, vagy akár 70 százalékkal is kevesebb lehet az összeg, ha például a bank, vagy a követelés kezelője gyorsan akar a pénzéhez jutni.

Ha az árverésen befolyt összeg meghaladja a követelés mértékét, a fennmaradó rész a törvényes örököst illeti.

Persze ki kell még fizetni az eljárás során felmerülő költségeket, és ha az érintett ingatlanon volt mondjuk közüzemi hátralék, az is, de a többit át kell adni a jogosultnak" – magyarázta dr. Tran Dániel, aki férje halála után Pro bono vállalta Joli néni képviseletét.