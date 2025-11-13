Ki dobta fel ByeAlexet a zsaruknál? Beindultak a találgatások, T. Danny és Manuel neve is felmerült

Tegnap este bombaként robbant a hír: a Rendészeti Államtitkárság közlése szerint házkutatást tartottak ByeAlexnél és zenekaránál, miután a rendőrök kábítószer birtoklásának gyanújával indítottak eljárást. Az információk alapján az énekesnél kis mennyiségű droggyanús anyagot találtak, amelyet saját fogyasztásra vásárolt. A zenekar három tagját előállították, de szabadlábon védekezhetnek.

ByeAlex drogbotránya tovább gyűrűzik (Fotó: Rendészeti Államtitkárság Facebook)

Manuel, T.Danny, most ByeAlex

Nem sokkal később ByeAlex maga is megszólalt: közösségi oldalán elismerte, hogy valóban házkutatás volt a lakásán, és nem kívánja elsumákolni az ügyet. Részletesen leírta, hogyan jelent meg reggel fél hétkor mintegy tizenöt rendőr az otthonában, majd hasonló eljárást tartottak zenésztársainál is. „Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot. (…) Nem én vagyok Escobar semmilyen szinten; velem a rendőrség nem nagyon nyert semmit” – fogalmazott ironikusan az énekes, aki hangsúlyozta: ne kövessék a példáját.

ByeAlex Manuel mentora volt még 2019-ben (Fotó: Instagarm)

Ki volt, aki feladhatta ByeAlexet?

Miközben a posztot percek alatt több ezren osztották meg, a Redditen és más fórumokon elindultak a találgatások: vajon hogyan derülhetett ki az ügy, és ki adhatta fel ByeAlexet a rendőröknek?

Több hozzászóló szerint nem kizárt, hogy az eset összefüggésbe hozható T.Danny korábbi drogbotrányával, amelyről az elmúlt hónapban szintén sok szó esett. Mások Manuellel kötötték össze az ügyet, és úgy gondolják, hogy valaki a zeneiparból „vallomással” próbálta enyhíteni a saját helyzetét, ezzel „bedöntve” ByeAlexet és csapatát.

Manuel drogbotránya letöltendővel járt (Fotó: Instagram)

ByeAlex volt Manuel mentora, lehet, nemcsak zeneileg?

Manuel pályafutása során közvetlenül is összefonódott ByeAlexszel: ByeAlex mentorálta őt az évről-évre botrányosabb X-Faktorban, és később a zenei világban is segítette Alex. Ez a közös múlt adja az alapját azoknak a Reddit-vitáknak, amelyek szerint Manuel „kulcsszereplő” lehet abban, hogy ByeAlex és zenekara célkeresztbe került a rendőrségi eljárásban. A fórumon felmerülnek konkrét állítások, például:

Manuel már korábban is kapott segítő-deal-t, ha árulkodik, és most ByeAlex mentora révén került bele a sztoriba.

Bár ezek az elméletek egyelőre nem többek, mint internetes spekulációk. A felhasználók hosszú szálakban elemzik a rendőrségi időzítést, az információk kiszivárgását és a magyar könnyűzenei élet belső viszonyait.