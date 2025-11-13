„Nektek mindig a s*ggnyalás volt a B-terv” – ByeAlex először jelentkezett be a drogbotránya után – videó

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, szerda este futótűzként terjedt a hír a hazai sajtóban, miszerint házkutatást tartottak ByeAlexnél és zenekaránál, miután a rendőrök kábítószer birtoklásának gyanújával indítottak eljárást. Az elsődleges információkról a Rendészeti Államtitkárság számolt be a Facebook-oldalán nevek nélkül, de sajtóban gyorsan híre ment, hogy ez a szóban forgó frontember ByeAlex.

ByeAlex Fotó: Karnok Csaba

Úgy tudni, hogy az énekesnél kis mennyiségű droggyanús anyagot találtak, amelyet saját fogyasztásra vásárolt. A zenekar három tagját előállították, de szabadlábon védekezhetnek. A hírből gyorsan botrány lett, a kommentelők azonnal nekiesetek az RTL botrányos húzóarcának, sokan azt követelték, hogy távozzon a Csillag születik! zsűrijéből.

ByeAlex, aki a botrány kirobbanása után maga is elismerte a tettét a Facebook-oldalán, az énekes azóta most először szólalt meg, egy rövid videót osztott meg a közösségi oldalán.

Sokat nem értek, nektek mindig a s*ggnyalás volt a B-terv. Akkora a tempó a zenében, hogy nem adhatom elő ezt a dalt a jövő héten, pedig nekem nincsen B-terv. Nem megyek el sehova, marad a magyar étrend. Hey, szóltak, hogy nem bírod a feszkót, hey, tudod, a széltoló az egy szó, hey...

– hangzik el a rövid videóban, amely egy klipforgatáson készült.

A felvételt látva többen meg is jegyezték, hogy még a botrányból is csak hasznot akar húzni.