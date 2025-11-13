ByeAlex drogbotránya: simán megúszhatja? Sokkoló, mit mond az ügyvéd

„Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!” – vallotta meg szerda este ByeAlex. Az RTL botrányhőse kénytelen volt bevallani: nagy erőkkel vonult ki hozzá a rendőrség, akik, a hivatalos közlemény szerint „nagyon kis” mennyiségű kábítószert találtak nála. A rajongók felháborodva fordultak el tőle, az RTL pedig egyelőre hallgat, nem válaszol a megkeresésünkre… A Bors felkereste Dr. Borbély Zoltán ügyvédet, aki elmondta, mire számíthat most ByeAlex drogügye fényében.
ByeAlex Facebook posztjában tehát „nagyon kis” mennyiségű szerről beszél, az ügyvéd pedig így fogalmazott:
„Csekély mennyiségű kábítószer – a megnevezés a hatóanyag mennyiségétől függ – esetén lehetőség van elterelésre” – fogalmazott Dr. Borbély Zoltán ügyvéd, majd kifejtette:
„Ez azt jelenti, hogy ha valaki vállalja ezt a megelőző-gyógyító kezelést, és eredményesen elvégzi azt, akkor az eljárást megszüntetik vele szemben” – mondta. Mindebből az következik, ByeAlex mindenféle bírság nélkül megúszhatja a botrányt, amennyiben eljár a körülbelül hat hónapig tartó, nagyjából két hetente lezajló kezelésekre.
Az ügyvéd még elárulta:
„Házkutatáshoz a bűncselekmény gyanúja kell: információ, amit a hatóságok megkaptak valahonnan, például bejelentés alapján. A házkutatás során először felszólítják az érintettet, hogy adja elő, amit keresnek, ha önként előadja, akkor nincs további kutatás.”
A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán más személyeket is említ a bejegyzésében, esetükben a kábítószer-kereskedelemmel gyanúja is felmerült...
Ezzel kapcsolatban a szakember még elmondta:
„A kereskedelem az minőségileg más. Azt szabadságvesztés nélkül nem nagyon lehet megúszni…”
A Bors felkereste a rendőrséget, ám az ORFK (Országos Rendőr-főkapitányság) egyelőre nem adott bővebb tájékoztatást ByeAlex drogügyében.
