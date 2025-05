„Kérlek benneteket, hogy ne dőljetek be ezeknek!” – Bangó Margit kiborult, egy hazug videó terjeng róla a neten

Elképesztő, hogy a csalók mire képesek! Most már egy Kossuth-díjas elismert művészt is megaláznak csak azért, hogy több bevételre tegyenek szert. Bangó Margit maga hívta fel a követői figyelmét arra, hogy álhírek terjengenek róla. Az énekesnőt érthető módon nagyon feldúlta az eset, mert sajnos nem először fordul elő, hogy ilyen ízléstelen átverés főszereplőjévé válik.

Bangó Margitról felháborító álhír terjed a neten (Fotó: Markovics Gábor)

Bangó Margit betegsége nem vicc

Bangó Margit Kossuth-díjas énekesnő a Facebook-oldalán számolt be a mostani, elképesztő esetről. Bangó Margit azt írja, hogy a videó szerint egy koncertje közben szívrohamot kapott, de egy csodaszer végül visszahozta az életbe:

„Terjed egy mesterséges intelligenciával (AI) generált videó, amelyben az arcommal és meghamisított hangommal élnek vissza. A videó szerint egy fellépés közben szívrohamot kaptam, az orvosok “mérget adtak”, de aztán Dr. Csókay András professzor “megmentett” egy csodaszerrel. Ez az egész történet hazugság. Soha nem kaptam szívrohamot, nem estem össze színpadon, és nem gyógyultam meg semmiféle titokzatos gyógyszertől. Ez a videó nemcsak velem szemben tiszteletlen és megalázó, de visszaél egy neves orvos, Dr. Csókay András nevével is, akinek nevét sajnos már több alkalommal is ilyen csalásokhoz használták fel, erről maga a professzor is nyilatkozott.”

Bangó Margitot felháborítja ez a mostani helyzet (Fotó: Markovics Gábor)

A magyarcigány zene koronázatlan királynője aztán így folytatja a bejegyzését:

„Felháborító, hogy ilyen súlyos egészségügyi állapotokat, mint a szívroham, valaki képes kitalálni, és az én nevemmel, arcommal, és egy másik orvos nevével együtt felhasználni, csak azért, hogy embereket megtévesszenek és pénzt csaljanak ki tőlük. Kérlek benneteket, hogy ne dőljetek be ezeknek a hamis videóknak, ne kattintsatok az ilyen hirdetésekre, és főleg ne vásároljatok semmilyen "csodaszerként" hirdetett terméket, amit így próbálnak rátok tukmálni. A videót szándékosan nem linkelem be, mert nem szeretném, hogy még több emberhez eljusson ez a hazugság. Minden szükséges jogi lépést meg fogok tenni az ügyben. Kérlek, osszátok meg, hogy minél több emberhez eljusson az igazság! Tisztelettel: Bangó Margit”