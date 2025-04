"Szedem a gyógyszereimet" – Ilyen állapotban van az infarktus után Bangó Margit lánya

Ha Bangó Marikára és az édesanyjára, Bangó Margitra gondolunk, akkor egyből a nagy családi összejövetelek és az órákon át tartó sütés-főzés jut eszünkbe, kiváltképp az ünnepekkor! Idén húsvétkor viszont kissé rendhagyóan alakulnak a dolgok Bangó Marika életében.

Bangó Marika betegsége után idén húsvétkor nem az édesanyjával ünnepel Fotó: Bangó Marika

Az énekesnő lapunknak árulta el, hogy idén vad locsolkodás helyett a pihenésé és a nyugalomé lesz a főszerep, részben azért, mert tavaly júliusi szívinfarktusa után mindennél fontosabb számára az egészség és a béke.

„Ahogy szokták mondani, valamikor az a lényeg, hogy nyugalom legyen. Szerintem idén a családunkban mindenki otthon marad húsvétkor. Persze főzni azt fogunk, de nem lesznek elképesztő adagok és terülj, terülj asztalkám. Ebből a szempontból idén tényleg nem visszük túlzásba” – kezdte a Kossuth-díjas Bangó Margit lánya, aki szerencsére egészségügyileg teljesen rendben van a tavaly nyári nagy riadalom óta.

„Szedem a gyógyszereimet, és megpróbálok minden szinten odafigyelni magamra. Ez minden, amit egyelőre tehetek” – árulta el Bangó Marika.

Bangó Marika mindenkit megrémített: szirénázó mentő vitte kórházba

Bangó Marika énekesnő életében az elmúlt időszakban nagy változások álltak be: harminc év után elhatározták a férjével, Horváth Elemérrel, hogy eladják a Budapest belvárosi lakásukat, és külső kerületbe költöznek, oda, ahol Bangó Marika édesanyja, a Kossuth-díjas magyarcigány előadóművész, Bangó Margit is lakik, hogy közelebb élhessenek egymáshoz. Már ez a változás is elég ahhoz, hogy az ember életét felforgassa, de ami 2024. július másodikán történt, arra senki sem lehetett felkészülve.

Bangó Marika számára az egészsége a legfontosabb Fotó: Facebook

Marika nagyon izgatott volt a lakáseladás és a költözés miatt, és észre sem vette, hogy a nyár elején egy kicsit túlhajtotta magát... Aztán be is ütött a krach. Az énekesnő a saját szavaival mesélte el a Borsnak élete legdrámaibb pillanatait.

„Július elsején nem éreztem jól magam, nyomást éreztem a mellkasomban, de gondoltam, csak a sok stressz miatt lehet. Nálunk aludt a legjobb barátnőm, aki adott egy fájdalomcsillapítót és lefeküdtünk este aludni. Másnap hajnalban 4 órakor arra ébredtem, hogy nagyon rosszul vagyok, a bal karom akkor már csak úgy lógott, a mellkasomban pedig olyan érzés volt, mintha az egész Gellért-hegyet rám tették volna...”