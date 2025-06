Voksán Virág az agyevő amőbáról: „A gyerekeimet ezekbe a vizekbe biztos nem engedném”

Szörnyű volt hallani, hogy a napokban mi történt. Egy 11 éves kisfiút beengedtek a termálvízbe és meghalt, ami egy szülő számára borzasztó tragédia. Ha jól tudom, akkor egy bizonyos kor alatt nem is mehetnek be a termálvízbe, mert veszélyes, nem véletlenül. A kisebb gyerekek nem tudják végig a víz felett tartani a fejüket, ugrálnak, játszanak, fröcskölnek. A termálvizes fürdőkben nem nagyon használnak klórt, így minden baktérium, gomba, kórokozó megtalálható, amit a magas hőfok is kellőképpen elősegít. A gyerekeimet ilyen vizekbe biztosan nem engedném