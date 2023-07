Tiszta édesanyja Voksán Virág kislánya: Vivi művészeti oviba megy

Voksán Virág maga is alig hiszi, hogy így elszaladt az idő! Míg a babázós éveket hosszúnak érezte, most már csak kapkodja a fejét, hogy hogy megnőttek gyermekei!

Művészeti óvodába járnak a gyerekei

− Olyan gyorsan telik az idő! A picibabás korszak olyan lassúnak tűnt, amikor sokat sír a baba, és nem tudod, miért. Aztán egyszer csak már beszél, egyre önállóbb, és kezdi az óvodát! – hüledezett a csinos anyuka.

Virág kislánya, Vivi ugyanis a napokban ballagott el bölcsiből!

− Ugyanabba az oviba megy majd, ahová a bátyja, Beni jár. Ez egy művészeti óvoda, ahol nagyon klassz programok és fejlesztések vannak. Só-liszt gyurmáznak, sószoba van, középső csoporttól idegen nyelvi órák is lesznek, de táncóra és úszás is. Még Beni kiskorában néztem ki ezt az állami intézményt, és ami külön szerencse, kiderült, utca szerint épp oda tartozunk!

„A lányom tiszta én, a kisfiam az ellentétem!"

A népszerű dj elárulta, ötéves kisfia és hároméves kislánya természete ég és föld:

− A lányom tiszta én, a kisfiam az ellentétem! Vivi nagyon cserfes, öntörvényű, kicsit erőszakos. Ezek tulajdonképpen illenek rám, bár gyermekként nem ilyen voltam. Ezzel szemben Beni érzékenyebb, anyásabb. Talán épp ezért jövök ki vele könnyebben, mert az ellentétek vonzzák egymást.

Korábban az nyilatkozta, a két gyerkőc együtt nagyon eleven tud lenni:

− A nagyszülők már csak szeparálva vállalják be őket – nevetett Virág, aki elsősorban anyuka üzemmódban működik az elmúlt években, ám a lemezlovas szakmától sem vonult vissza.

− Még mindig sokat hívnak fellépni, sok a megkeresés, inkább az a kérdés, hogy én elvállalom-e. Régebben még rendben volt heti 2-3 fellépés. Most már sokkal kevesebb fér bele, de az kell is, kívánom a zenélést, a rajongásom nem hagyott alább, másképp nem is lenne mögöttem 17 évnyi sikeres és folyamatos lemezlovas múlt. De azt a tempót már nem bírnám anyukaként.

A gyerekek ugyanúgy keltenek reggel 8-kor, nem zavarja őket, hogy én hajnali 6-ra értem épp haza

– mesélte nevetve az anyuka, aki augusztusban kerek szülinapot ünnepel.

Idén lesz 40 éves a csinos lemezlovas

Hogy hogyan áll a negyedik ikszhez?

− Ez a négyessel kezdődő életkor aggodalomra ad okot! Már úgy megszoktam ezt a harmincast az elmúlt években – fogalmazott viccelődve a csinos lemezlovas.

− Egy ismerősöm azt mondta, hogy 40 és 50 éves kor között történik a leglátványosabb változás a nők külsejében. Maximalista vagyok, így szeretném az elkövetkező életkorokból is a legjobbat kihozni.

Sosem voltam a plasztika ellen, de vallom, hogy amit edzéssel és diétával el lehet érni, azért megdolgozom. De például a kicsi mellekkel nem lehetett mit kezdeni, arra nem hatnak a csoda kencék, sem az edzés

– szögezte le a lemezlovas, aki az arcbőrét gondosan ápolja professzionális orvosi-dekorkozmetikumokkal, hogy megőrizze fiatalosságát.