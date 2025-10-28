Tóth Gabi tündéri képeket osztott meg a kislányáról, mindenki odavan érte

Tóth Gabit jelenleg a Megasztár zsűritagjaként láthatja a közönség, az énekesnő pedig rengeteg emlékezetes pillanatot okoz a műsorban, hiszen sosem fél kimondani azt, amit gondol, és az érzelmeit sem tartja magában – bár megesett, hogy ebből komoly konfliktusok alakultak ki a többiekkel.

Fotó: Markovics Gábor

Úgy tűnik, hogy a hétvégi Megasztár után végre pihenhetett egy kicsit Tóth Gabi, aki természetesen szeretett kislányával, Hannarózával töltött minőségi időt. Az énekesnő közösségi oldalán megosztott képek alapján buborékokat fújtak és leveleket gyűjtöttek, majd befestették őket és papírra nyomták őket, hogy megörökítsék a mintázatukat.

Benne lenni a világban gyönyörű🍁🍂🌞

– írta az alábbi poszthoz Tóth Gabi, aki rengeteg pozitív kommentet kapott a rajongóitól, akiket teljesen elvarázsoltak a tündéri képek.