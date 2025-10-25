Hiába a sok támadás, kiálltak Tóth Gabi mellett a rajongói

Tóth Gabi sok más hazai sztárhoz hasonlóan részt vett az október 23-i Békemeneten és ezt nyíltan vállalta is. Mint mondta, már a legelső Békemeneten is ott volt, és most úgy érzi, soha nem volt még ekkora szükség az összefogásra, mint napjainkban.

Tóth Gabi

Fotó: MW / Bors

„Talán soha nem volt ennyire fontos az összetartozás ereje, az, hogy találkozzunk a valóságban” – fogalmazott Tóth Gabi a menet indulása előtt, kiemelve, hogy azért csatlakozott a Zebra nevű Digitális Polgári Körhöz, hogy minden erejével az álhírek ellen küzdhessen.

„Szerintem az a legfontosabb, hogy személyesen tudjunk egymással beszélgetni, találkozni, mert valahogy a social media megszakította a személyes kapcsolódásokat” – tette hozzá az énekesnő, aki szerint a Békemeneten együtt dobban az emberek szíve.

Az Instagram-oldalára 1956-ról is osztott meg egy képet és egy verset, valamint a Békemenetről is posztolt. Kapott is érte hideget és meleget is, a gyűlölködők hangja elég hangos az oldalán. Éppen ez ellen próbál fellépni az énekesnő és a Digitális Polgári Kör, melyhez csatlakozott.

Szerencsére a fröcsögők mellett a támogatók is megjelentek a Megasztár Mesterének oldalán. Többen is kifejezték, mennyire büszkék Tóth Gabira, és támogatásukról biztosították az énekesnőt.