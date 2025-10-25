Hiába a sok támadás, kiálltak Tóth Gabi mellett a rajongói

Tóth Gabi sok más hazai sztárhoz hasonlóan részt vett az október 23-i Békemeneten és ezt nyíltan vállalta is. Mint mondta, már a legelső Békemeneten is ott volt, és most úgy érzi, soha nem volt még ekkora szükség az összefogásra, mint napjainkban.
„Talán soha nem volt ennyire fontos az összetartozás ereje, az, hogy találkozzunk a valóságban” – fogalmazott Tóth Gabi a menet indulása előtt, kiemelve, hogy azért csatlakozott a Zebra nevű Digitális Polgári Körhöz, hogy minden erejével az álhírek ellen küzdhessen.
„Szerintem az a legfontosabb, hogy személyesen tudjunk egymással beszélgetni, találkozni, mert valahogy a social media megszakította a személyes kapcsolódásokat” – tette hozzá az énekesnő, aki szerint a Békemeneten együtt dobban az emberek szíve.
Az Instagram-oldalára 1956-ról is osztott meg egy képet és egy verset, valamint a Békemenetről is posztolt. Kapott is érte hideget és meleget is, a gyűlölködők hangja elég hangos az oldalán. Éppen ez ellen próbál fellépni az énekesnő és a Digitális Polgári Kör, melyhez csatlakozott.
Szerencsére a fröcsögők mellett a támogatók is megjelentek a Megasztár Mesterének oldalán. Többen is kifejezték, mennyire büszkék Tóth Gabira, és támogatásukról biztosították az énekesnőt.
