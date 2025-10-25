Üvöltve estek egymásnak a zsűritagok a Megasztárban

Az ABBA örök slágerével érkezett a Megasztár első élő show-jába Kedl Olívia. Herceg Erika versenyzőjére ráfér az önbizalomtuning, amit mestere igyekszik is megadni neki.

a Megasztárban egymásnak estek a zsűritagok

Azt talán álmában sem gondolta volna, hogy éppen miatta lesz késhegyre menő vita a Megasztár élő show-jában. A zsűri négy tagja üvöltve esett egymásnak, nem engedték szóhoz jutni a másikat.

Curtis kezdte az értékelést, aki szerint a fiatal versenyző többször is alatta volt a dalnak, ezt támasztotta alá Tóth Gabi is. Herceg Erikából ekkor tört ki az anyatigris, és párhuzamosan kiabálva mondta a saját igazát. Tóth Gabi hiába mondta neki, hogy igenis lehet szakmai véleménye és azt el kellene fogadnia, Herceg Erika nem akarta meghallani, amit zsűritársai mondtak.

A végső döfést Marics Peti vitte be, aki már üvöltve követelte, hagyják már abba a vitatkozást és hadd folytatódjon a műsor, de Herceg Erikát nem lehetett lelőni.

Végül Kedl Olívia nem kapott csillagot.