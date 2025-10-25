Üvöltve estek egymásnak a zsűritagok a Megasztárban

Az ABBA örök slágerével érkezett a Megasztár első élő show-jába Kedl Olívia. Herceg Erika versenyzőjére ráfér az önbizalomtuning, amit mestere igyekszik is megadni neki.
Azt talán álmában sem gondolta volna, hogy éppen miatta lesz késhegyre menő vita a Megasztár élő show-jában. A zsűri négy tagja üvöltve esett egymásnak, nem engedték szóhoz jutni a másikat.
Curtis kezdte az értékelést, aki szerint a fiatal versenyző többször is alatta volt a dalnak, ezt támasztotta alá Tóth Gabi is. Herceg Erikából ekkor tört ki az anyatigris, és párhuzamosan kiabálva mondta a saját igazát. Tóth Gabi hiába mondta neki, hogy igenis lehet szakmai véleménye és azt el kellene fogadnia, Herceg Erika nem akarta meghallani, amit zsűritársai mondtak.
A végső döfést Marics Peti vitte be, aki már üvöltve követelte, hagyják már abba a vitatkozást és hadd folytatódjon a műsor, de Herceg Erikát nem lehetett lelőni.
Végül Kedl Olívia nem kapott csillagot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.