Tóth Gabi új külsővel hódít: de mit szól hozzá a párja, Papp Máté Bence? A Borsnak elárulta!

Tóth Gabi megújult külsővel ült be a Megasztár zsűripultjába szombat este. A tehetségkutató első élő adásában új arcát mutatta meg, a válogatókhoz képest mindenképpen.
„Lefogytam, megteszek mindent, hogy végre ne azt a látszatot keltsem, amit a válogatón. Mert ott nem annyira tetszettem magamnak, meg az embereknek sem. Meg is kaptam a magamét a külsőmet illetően. De hát vannak divatbalesetek, és kell, hogy önkritika is legyen. De én most jól érzem magamat a bőrömben” – fogalmazott még múlt héten a Borsnak, a Megasztárt megelőző sajtótájékoztatón.
Az élő show-ban hosszú hajjal, és mínusz négy kilóval ült be a zsűripultba, latinos szettben. S hogy mit szólt ehhez a stúdióban szurkoló szerelme, Papp Máté Bence?
Gabi gyönyörű, nekem olyan, mint egy dáma egy operából, vagy mint egy flamenco szólista, aki a paso doble táncokat járja, és mindenkit rabul ejt
– áradozott a néptáncos a Megasztár mesteréről a Borsnak, majd hozzátette:
„Engem is minden nap mámorba ejt, és büszke vagyok rá, hogy itt van, és hogy élő adásban mutathatja meg, milyen is ő. Mert a válogatók során, az összevágott adásban előfordul, hogy egy zsűritagról nem teljes képet kapunk...”
S hogy hosszú vagy rövid hajjal, illetve plusz vagy mínusz négy kilóval tetszik neki jobban a szerelme?
„Nekem mindegy. Gabinak a szelleme, külseje, belsője egyaránt rabul ejt. Azért, ha egy kulisszatitkot elárulhatok: nekem hosszú hajjal nagyon tetszik” – kacsintott.
