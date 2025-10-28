BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Tóth Gabi új külsővel hódít: de mit szól hozzá a párja, Papp Máté Bence? A Borsnak elárulta!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 08:00
Tóth Gabi és Papp Máté Bence között még mindig izzik a levegő. A Megasztár mestere megújult külsővel szerepelt a tévében.
Tóth Gabi megújult külsővel ült be a Megasztár zsűripultjába szombat este. A tehetségkutató első élő adásában új arcát mutatta meg, a válogatókhoz képest mindenképpen.

megasztár tóth gabi
Tóth Gabi Megasztáros szettje latinos dámát idézett (Fotó: Markovics Gábor)

Tóth Gabi megújult külsővel mutatkozott a Megasztár 2025 első élő show-jában

„Lefogytam, megteszek mindent, hogy végre ne azt a látszatot keltsem, amit a válogatón. Mert ott nem annyira tetszettem magamnak, meg az embereknek sem. Meg is kaptam a magamét a külsőmet illetően. De hát vannak divatbalesetek, és kell, hogy önkritika is legyen. De én most jól érzem magamat a bőrömben – fogalmazott még múlt héten a Borsnak, a Megasztárt megelőző sajtótájékoztatón.

Az élő show-ban hosszú hajjal, és mínusz négy kilóval ült be a zsűripultba, latinos szettben. S hogy mit szólt ehhez a stúdióban szurkoló szerelme, Papp Máté Bence?

Gabi gyönyörű, nekem olyan, mint egy dáma egy operából, vagy mint egy flamenco szólista, aki a paso doble táncokat járja, és mindenkit rabul ejt

– áradozott a néptáncos a Megasztár mesteréről a Borsnak, majd hozzátette: 
Engem is minden nap mámorba ejt, és büszke vagyok rá, hogy itt van, és hogy élő adásban mutathatja meg, milyen is ő. Mert a válogatók során, az összevágott adásban előfordul, hogy egy zsűritagról nem teljes képet kapunk...”

Tóth Gabi és Papp Máté Bence szerelme még mindig lángol (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

„Ha egy kulisszatitkot elárulhatok...”

S hogy hosszú vagy rövid hajjal, illetve plusz vagy mínusz négy kilóval tetszik neki jobban a szerelme?

Nekem mindegy. Gabinak a szelleme, külseje, belsője egyaránt rabul ejt. Azért, ha egy kulisszatitkot elárulhatok: nekem hosszú hajjal nagyon tetszik” – kacsintott. 

 

