Megszólalt a Sztárban Sztár kiesője: „Elfáradtam...”

Vásáry André olyasmit vállalt be most vasárnap az ország házibulijában, amit rajta kívül csak kevesen léptek volna meg a sikerműsor korábbi és jelenlegi szereplői közül, vagyis leginkább senki. Persze az is igaz, hogy a különleges és ritka hangi adottságokkal megáldott előadónak volt egyedül esélye arra, hogy férfiként elérjen az eredeti előadó hangmagasságáig. André a Sztárban Sztár All Stars színpadán dívaként tündökölve adta elő a A legnagyobb showman című musical egyik emblematikus betétdalát, melyet eredetileg Loren Allred énekelt, kölcsönözve hangját a Jenny Lind karakterét alakító Rebecca Fergusson színésznőnek. Az üveghangú magyar énekes külsőleg elképesztően hasonlított a filmben megjelenített operaénekesnőre, és hangban is nagyon közel járt, de a Sztárban Sztár All Stars pokolian erős mezőnyében ez most kevés volt a továbbjutáshoz.

Vásáry Abdré szinte a lehetetlenre vállalkozott a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában (Fotó: Szabolcs László)

Vásáry André számára véget ért a Sztárban Sztár All Stars, de az élet megy tovább

Vásáry Andréval a vasárnapi élőshow után beszélgettünk. Az énekes cseppet sem tűnt elégedetlennek, vagy csalódottnak. „Szomorúság semmiképpen sincs bennem. De az igaz, hogy nagyon elfáradtam. Bár az is igaz, hogy nagyon vártam a következő heti produkciómat, amiben egy új oldalamat mutathattam volna meg. Tulajdonképpen így már nem is kell titokban tartanom, hogy Paris Hilton bőrébe bújhattam volna és egy igazán »p*csás« és ennél fogva vicces produkciót láthattak volna tőlem a Sztárban Sztár All Stars nézői és persze a zsűri. Őket eddig nem nagyon tudtam semmivel sem lenyűgözni. Talán csak Sabrinaként tetszettem nekik idén. Mindenesetre én boldog vagyok, mert egy olyan dallal búcsúzhattam, amit nehéz elénekelni. Számomra kerek így ez a történet” – fogalmazott lapunknak Vásáry André.

Vásáry André A legnagyobb showman című sikerfilm egyik dalát adta elő a Sztárban Sztár All Stars színpadán (Fotó: Szabolcs László)

„Amíg itthon igény van rám, én elégedett vagyok”

A világszerte ismert férfi szoprán tehát nem csalódott. A Sztárban Sztár All Stars után már készül a koncertjeire, hiszen közeledik az advent időszaka, amikor felértékelődnek a torkában rejlő, ritka képességek. Vásáry André ugyanakkor arra kérdésre is válaszolt, hogy miért nem törekszik gőzerővel arra, hogy igazi világsztár váljon belőle. „Mennek tovább a koncertek. Lassan beindul az adventi időszak, amit nagyon szeretek. Az élet megy tovább. Gyakran dolgozom külföldön is, de az az igazság, hogy én szeretek itthon lenni. Azt nem állítom, hogy nem gondolkodtam már el többször azon, hogy több energiát fektethetnék a nemzetközi karrierem építésébe, de amíg itthon igény van rám, én elégedett vagyok” – tette hozzá a Sztárban Sztár All Stars kiesője.