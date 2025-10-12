Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mészáros Árpád Zsolt kétségbeesett: "Ne már, ki fognak röhögni az emberek megint..."

Mészáros Árpád Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 22:10
Sztárban Sztár All Starsnehézség
Múlthéten Demis Roussos-t, most pedig egy koreai rappert alakított. Mészáros Árpád Zsolt szinte retteg, hogy újra ki fogják nevetni.

Mészáros Árpád Zsolt legutóbbi Demis Roussos megformálása után ismét egy nehéz karaktert és dalt kellett előadnia, de felnőtt a feladathoz, és teljes erőbedobással lépett a Sztárban Sztár All Stars színpadára.

mészáros árpád zsolt
Mészáros Árpád Zsolt attól fél, hogy ismét nevetség tárgya lesz / Fotó: Bors

Mészáros Árpád Zsolt nem fogja szívébe zárni a koreai nyelvet

„Nem erre számítottam, nem ezt akartam kiváltani, de hál' istennek valahogy az égiek mellettem voltak és a zsűri is és azt gondolták, hogy ez egy nagyon szórakoztató produkció volt.” - mondta Mészáros Árpád Zsolt a legutóbbi Sztárban Sztár All Stars produkciójáról. Mint mondta, az előző produkciójáról azt gondolták a kommentelők, hogy az ő produkciója volt a legviccesebbek egyike. Nem volt egyszerű dolga, hiszen Demis Roussos-t kellett alakítania, amely nem volt egyszerű feladat.

Most vasárnap sem volt könnyű helyzete, hiszen Psy, Gangnam Style című számát kellett előadnia, amely nem csak nyelvezetében de mozgásban is feladta a leckét a színész számára. 

Ne már, megint kifognak röhögni az emberek

 - mondta teljes sokkos állapotban. - „Ki se tudom mondani. Ugrabugrálnom kell, koreaiul kell énekelnem, táncolnom kell egy koreográfiát,és nagyon gyorsan kell koreaiul rappelnem. Egy európai nyelvcsaládot sokkal könnyebben meglehet közelíteni,sokkal dallamoabb [A koeraiak] nem is azt mondják, ami le van írva.”

Mészáros Árpád Zsolt ennek ellenére tökéletesen hozta a rá bízott feladatot, és felrobbantott a stúdiót a produkciójával. Egyetlen pillanatig sem tűnt úgy, mint aki nem érti a feladatát. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu