Mészáros Árpád Zsolt kétségbeesett: "Ne már, ki fognak röhögni az emberek megint..."

Mészáros Árpád Zsolt legutóbbi Demis Roussos megformálása után ismét egy nehéz karaktert és dalt kellett előadnia, de felnőtt a feladathoz, és teljes erőbedobással lépett a Sztárban Sztár All Stars színpadára.

Mészáros Árpád Zsolt attól fél, hogy ismét nevetség tárgya lesz / Fotó: Bors

Mészáros Árpád Zsolt nem fogja szívébe zárni a koreai nyelvet

„Nem erre számítottam, nem ezt akartam kiváltani, de hál' istennek valahogy az égiek mellettem voltak és a zsűri is és azt gondolták, hogy ez egy nagyon szórakoztató produkció volt.” - mondta Mészáros Árpád Zsolt a legutóbbi Sztárban Sztár All Stars produkciójáról. Mint mondta, az előző produkciójáról azt gondolták a kommentelők, hogy az ő produkciója volt a legviccesebbek egyike. Nem volt egyszerű dolga, hiszen Demis Roussos-t kellett alakítania, amely nem volt egyszerű feladat.

Most vasárnap sem volt könnyű helyzete, hiszen Psy, Gangnam Style című számát kellett előadnia, amely nem csak nyelvezetében de mozgásban is feladta a leckét a színész számára.

Ne már, megint kifognak röhögni az emberek

- mondta teljes sokkos állapotban. - „Ki se tudom mondani. Ugrabugrálnom kell, koreaiul kell énekelnem, táncolnom kell egy koreográfiát,és nagyon gyorsan kell koreaiul rappelnem. Egy európai nyelvcsaládot sokkal könnyebben meglehet közelíteni,sokkal dallamoabb [A koeraiak] nem is azt mondják, ami le van írva.”

Mészáros Árpád Zsolt ennek ellenére tökéletesen hozta a rá bízott feladatot, és felrobbantott a stúdiót a produkciójával. Egyetlen pillanatig sem tűnt úgy, mint aki nem érti a feladatát.