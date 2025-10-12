Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Ezek voltak a Sztárban Sztár All Stars hatodik élő show-jának legjobb pillanatai – Galéria

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 22:36 / FRISSÍTÉS: 2025. október 12. 22:55
galériaSzandiFreddie
Elképesztő átalakulásoknak lehettünk a szemtanúi. Íme fotókon a Sztárban Sztár All Stars különleges pillanatai.
K. C.
A szerző cikkei

Elképesztő átalakulások, lélegzetelállító produkciók várták a nézőket 2025. október 12-én este a TV2-n. A 2025-ös Sztárban Sztár All Stars 6. adásában 10 énekes mutathatta meg magát valaki más bőrébe bújva.

Sztárban Sztár All Stars
Till Attila vörös öltönybe volt a Sztárban Sztár All Stars 6. adásában / Fotó: Bors

Sztárban Sztár All Stars: 10 énekes 

Freddie, Szandi, Dér Heni, Horváth Tamás, Nótár Mary, Péterffy Lili Lelle, Vásáry André, Vastag Csaba, Vavra Bence, Veréb Tamás és Mészáros Árpád Zsolt ismét megmutatta, hogy mire képes. Nem érdemes a műsor egyetlen pillanatát sem kihagyni, ezért összegyűjtöttük a vasárnapi adás legemlékezetesebb pillanatait! 

Kattints az alábbi képre és nézd végig a galériánkat!

Galéria: Sztárban Sztár All Stars 6. élőshowja - Galéria
1/24
Sztárban Sztár All Stars 6. élőshowja - Galéria

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
