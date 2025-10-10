„Az összes mentális erőmet össze kell kaparni” – Vásáry André ismét betegen áll a Sztárban Sztár színpadára

A Sztárban Sztár All Stars versenye egyre izgalmasabbá válik, hiszen minden héten újabb arcukat mutatják meg a hazai kedvencek, kilépve a komfortzónájukból – miközben egyre kevesebben maradnak versenyben. Egyre több énekest utolér azonban az őszi betegségszezon, ami nem könnyíti meg a felkészülést.

A Sztárban Sztár legutóbbi showjában a Him slágerével nem aratott osztatlan sikert, de nem szegte kedvét, hogy újra és újra átlépje saját határait (Fotó: Máté Krisztián)

Sztárban Sztár: André a gyógyulásért és a továbbjutásért küzd

A Sztárban Sztár All Stars műsorában Vásáry André most vasárnap a legjobb 11 énekes között lép majd színpadra. A múlt heti adásban a kiesés szélén állt, ám a villámszavazás alatt kapott voksoknak köszönhetően a közönség megmentette, így ő folytathatja a műsort – Janicsák Vecának viszont búcsúznia kellett.

Az elmúlt időszak azonban nem könnyítette meg André dolgát, hiszen már második hete beteg, ami nagyban megnehezíti a felkészülést.

A gyógyulás még nem jött össze, és tényleg nem akarok ezzel haknizni, de tény, hogy pihentetnem kell a hangomat, kevesebbet tudok most gyakorolni. Illetve megviselt, hogy rockot énekeltem a múlt vasárnap betegen

– mondta őszintén az énekes a Borsnak. Hozzátette, hogy bár nehezebb most gyakorolni, természetesen minden tőle telhetőt megtesz úgy a karakterformálásban, mint a hangtechnikai felkészülésben, s bízik abban, hogy a nézők ezúttal is mellette állnak majd.

Az összes mentális erőmet össze kell kaparni

– tette hozzá, hiszen a fókuszáltság és a pozitív hozzáállás most kulcs lehet a versenyben.

Vajon ezen a héten is fekete ruhát szánnak neki a sylistok? (Fotó: Mediaworks Archív)

Gót stílustól az érzelmes musicalig

A Vásáry André Sztárban Sztár-teljesítménye eddig is tele volt meglepetésekkel: a múlt héten például tőle teljesen idegen stílusban énekelt, egy gótikus rock dalt adott elő – méghozzá a HIM ikonikus slágerét. A Sztárban Sztár zsűri vegyesen vélekedett a produkcióról, így pontszámokban nem tudott az élmezőnybe kerülni. Hajós András ugyanakkor kiemelte, hogy André a komfortzónájából a legtávolabbi pontra lépett ki, ami mindenképpen elismerésre méltó.

Soha eszembe nem jutott volna gót rock stílusban énekelni, de örülök, hogy kipróbálhattam

– mondta az énekes, aki szerint ez a műsor pontosan ezért különleges: olyan dolgokat csinálnak, amiket az életben talán soha nem tennének meg.