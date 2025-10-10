„Az összes mentális erőmet össze kell kaparni” – Vásáry André ismét betegen áll a Sztárban Sztár színpadára

A Sztárban Sztár All Stars versenye egyre izgalmasabbá válik, hiszen minden héten újabb arcukat mutatják meg a hazai kedvencek, kilépve a komfortzónájukból – miközben egyre kevesebben maradnak versenyben. Egyre több énekest utolér azonban az őszi betegségszezon, ami nem könnyíti meg a felkészülést.
A Sztárban Sztár All Stars műsorában Vásáry André most vasárnap a legjobb 11 énekes között lép majd színpadra. A múlt heti adásban a kiesés szélén állt, ám a villámszavazás alatt kapott voksoknak köszönhetően a közönség megmentette, így ő folytathatja a műsort – Janicsák Vecának viszont búcsúznia kellett.
Az elmúlt időszak azonban nem könnyítette meg André dolgát, hiszen már második hete beteg, ami nagyban megnehezíti a felkészülést.
A gyógyulás még nem jött össze, és tényleg nem akarok ezzel haknizni, de tény, hogy pihentetnem kell a hangomat, kevesebbet tudok most gyakorolni. Illetve megviselt, hogy rockot énekeltem a múlt vasárnap betegen
– mondta őszintén az énekes a Borsnak. Hozzátette, hogy bár nehezebb most gyakorolni, természetesen minden tőle telhetőt megtesz úgy a karakterformálásban, mint a hangtechnikai felkészülésben, s bízik abban, hogy a nézők ezúttal is mellette állnak majd.
Az összes mentális erőmet össze kell kaparni
– tette hozzá, hiszen a fókuszáltság és a pozitív hozzáállás most kulcs lehet a versenyben.
A Vásáry André Sztárban Sztár-teljesítménye eddig is tele volt meglepetésekkel: a múlt héten például tőle teljesen idegen stílusban énekelt, egy gótikus rock dalt adott elő – méghozzá a HIM ikonikus slágerét. A Sztárban Sztár zsűri vegyesen vélekedett a produkcióról, így pontszámokban nem tudott az élmezőnybe kerülni. Hajós András ugyanakkor kiemelte, hogy André a komfortzónájából a legtávolabbi pontra lépett ki, ami mindenképpen elismerésre méltó.
Soha eszembe nem jutott volna gót rock stílusban énekelni, de örülök, hogy kipróbálhattam
– mondta az énekes, aki szerint ez a műsor pontosan ezért különleges: olyan dolgokat csinálnak, amiket az életben talán soha nem tennének meg.
A most vasárnapi adásban még nagyobb lesz a tét, hiszen kiderül, kik alkotják majd a TOP10-et. André ezúttal a A legnagyobb showman című film egyik slágerét hozza a színpadra, kiemelve, hogy most igazán nagyot lesz lehetősége énekelni.
Vásáry André Instagram-oldalán és a Borsnak is kiemelte, hogy nagyon hálás a közönség szavazataiért, ami sok inspirációt, motivációt is ad neki. „Sokat köszönhetek a nézőknek, ez a szeretet és támogatás mindennél többet ér” – mondta.
Vasárnap este a TV2 élő showjában tehát ismét izgalmas percek várhatók: vajon André továbbjut a legjobb tíz közé? Milyen nagy átalakulások lesznek a műsorban? És kinek a nevét találjuk majd a Sztárban Sztár kiesők között vasárnap este?
