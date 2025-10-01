Régi traumát dolgozott fel a Sztárban Sztárban Mészáros Árpád Zsolt: "Teljesen lehúzott a mélybe!"

A TV2 Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának legutóbbi adása különösen emlékezetes pillanatokat hozott a nézőknek. Mészáros Árpád Zsolt, vagyis MÁZS, végre úgy zárhatta az estét, hogy valóban ledobta a terheit, és egy régóta hurcolt traumát oldott fel.
A Sztárban Sztár múlt vasárnapi showjában Mészáros Árpád Zsolt feladata az volt, hogy a Hooligans frontemberét, Csipát formálja meg. A produkció azonban messze túlnőtt a feladaton: a Sztárban Sztár zsűri tagjai, köztük Liptai Claudia és Hajós András, szó szerint könnyesre nevették magukat. MÁZS ugyanis nemcsak énekelt, hanem szinte végigugrálta a színpadot, feldobta a lábát, levegőben rúgott, miközben a feszülő bőrkabátban patakokban folyt róla a víz.
Annyira stresszben voltam előtte, hogy kint már fél órával előtte elkezdtem énekelni, futni, ugrálni, treníroztam magam. Ezért volt az, hogy már eleve meg voltam izzadva, amikor beléptem a színpadra, ezt a Hajós viccesen meg is jegyezte
– mesélte MÁZS a Bors megkeresésére.
A helyzet a zsűri számára kissé komikus hatást keltett, s az is hamar kiderült, hogy sok előadót és még mesefigurát is megidézett MÁZS alakítása a színpadon. Claudia meg is jegyezte, hogy messze van már az az idő, amikor az Operett színpadán 25 éve ugrált tánc közben, utalva Mészáros Árpád Zsolt Rómeó és Júlia legendás musicalszerepére. A komikum és a színpadi energia azonban annyira működött, hogy a zsűri egyöntetűen dicsérte, és azt hangsúlyozták: MÁZS nélkül elképzelhetetlen lenne a verseny további része. Az előadás, na meg a zsűri reakciója is megér egy misét.
A közönség szavazatai és a zsűri pontjai alapján az énekes végül párbaj nélkül jutott tovább a legjobb tizenkettő közé. Élő adásban vallotta be: még sosem fordult vele elő, hogy az első körből rögtön továbbjuthasson. „Ledobtam a láncaimat, túlestem a tűzkeresztségen” – mesélte a Borsnak két nappal a forduló után.
A lapunknak adott interjújában arról is beszélt, hogy korábbi versenyszereplései mély nyomot hagytak benne.
Amikor anno először indultam, az első adásban kiestem. Nagyon készültem, Rod Stewart karakterét alakítottam, de mást vártak a nézők, és az óriási trauma volt számomra. Teljesen lehúzott a mélybe, a mai napig magammal hordoztam
– mesélt őszintén a mély nyomott hagyott élményről.
Most azonban fordulópontot él meg. Bár bevallotta, hogy az idei évad nyitányán, amikor Kovács Katiként kellett fellépnie, újra átélte a pánikot, és a kamerapróbán elfelejtette a szöveget, a vasárnapi siker végleg felszabadította.
Ahogy a kamerapróbán a színpadra léptem, elfelejtettem a szöveget, ilyen már diákkorom óta nem volt. Most, hogy átéltem, hogy helyem van a műsorban és elismertek, nagyon sok kreatív energiám szabadult fel. Mostantól teljesen más attitűddel fogok a színpadra lépni
– árulta el.
MÁZS hozzátette, különösen hálás a közönségnek és a szakmai visszajelzéseknek.
Senkinek nem volt rosszindulatú megjegyzése, mindenki elfogadó volt. Több száz üzenetet kaptam, és csak pozitívakat. Ez nagyon sok erőt adott. Nem volt rosszindulat, hogy hú de dagadt, vagy ilyen-olyan voltam. Ezeket azért meg szoktam kapni
– mondta.
A Sztárban Sztár All Stars így nemcsak a nézőknek hozott felejthetetlen perceket, hanem Mészáros Árpád Zsoltnak is egy új korszak kezdetét jelentette. Egy régi seb gyógyult be vasárnap este, a színpadon pedig egy olyan művész született újjá, aki most már valóban hisz önmagában és felszabadultabban érkezik most vasárnap este a színpadra.
