Régi traumát dolgozott fel a Sztárban Sztárban Mészáros Árpád Zsolt: "Teljesen lehúzott a mélybe!"

A TV2 Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának legutóbbi adása különösen emlékezetes pillanatokat hozott a nézőknek. Mészáros Árpád Zsolt, vagyis MÁZS, végre úgy zárhatta az estét, hogy valóban ledobta a terheit, és egy régóta hurcolt traumát oldott fel.

A Sztárban Sztár színpadának mindent pontját végigugrálta az énekes (Fotó: Bánkúti Sándor)

A Sztárban Sztár zsűrije sziporkázott a dal után

A Sztárban Sztár múlt vasárnapi showjában Mészáros Árpád Zsolt feladata az volt, hogy a Hooligans frontemberét, Csipát formálja meg. A produkció azonban messze túlnőtt a feladaton: a Sztárban Sztár zsűri tagjai, köztük Liptai Claudia és Hajós András, szó szerint könnyesre nevették magukat. MÁZS ugyanis nemcsak énekelt, hanem szinte végigugrálta a színpadot, feldobta a lábát, levegőben rúgott, miközben a feszülő bőrkabátban patakokban folyt róla a víz.

Annyira stresszben voltam előtte, hogy kint már fél órával előtte elkezdtem énekelni, futni, ugrálni, treníroztam magam. Ezért volt az, hogy már eleve meg voltam izzadva, amikor beléptem a színpadra, ezt a Hajós viccesen meg is jegyezte

– mesélte MÁZS a Bors megkeresésére.

A helyzet a zsűri számára kissé komikus hatást keltett, s az is hamar kiderült, hogy sok előadót és még mesefigurát is megidézett MÁZS alakítása a színpadon. Claudia meg is jegyezte, hogy messze van már az az idő, amikor az Operett színpadán 25 éve ugrált tánc közben, utalva Mészáros Árpád Zsolt Rómeó és Júlia legendás musicalszerepére. A komikum és a színpadi energia azonban annyira működött, hogy a zsűri egyöntetűen dicsérte, és azt hangsúlyozták: MÁZS nélkül elképzelhetetlen lenne a verseny további része. Az előadás, na meg a zsűri reakciója is megér egy misét.

A közönség szavazatai és a zsűri pontjai alapján az énekes végül párbaj nélkül jutott tovább a legjobb tizenkettő közé. Élő adásban vallotta be: még sosem fordult vele elő, hogy az első körből rögtön továbbjuthasson. „Ledobtam a láncaimat, túlestem a tűzkeresztségen” – mesélte a Borsnak két nappal a forduló után.

Az általa formált első karakter is óriási kihívást jelentett (Fotó: Mediaworks archív)

„Óriási trauma volt számomra”

A lapunknak adott interjújában arról is beszélt, hogy korábbi versenyszereplései mély nyomot hagytak benne.

Amikor anno először indultam, az első adásban kiestem. Nagyon készültem, Rod Stewart karakterét alakítottam, de mást vártak a nézők, és az óriási trauma volt számomra. Teljesen lehúzott a mélybe, a mai napig magammal hordoztam

– mesélt őszintén a mély nyomott hagyott élményről.