Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Vencel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A zsűri nem bírt magával: Alig tudtak megszólalni a nevetéstől a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 22:02
Liptai ClaudiaMészáros Árpád Zsolt
Még a könny is kicsordult a szemükből a nevetéstől. MÁZS előadása miatt szakadtak a nevetéstől a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjai.

Mészáros Árpád Zsolt ismét nem kapott egyszerű feladatot a Sztárban Sztár All Stars műsorában. A negyedik élő adásban a Hooligans frontembere, Csipa bőrébe kellett bújnia. Csipa bizony egy energiabomba, aki folyamatos mozgásban van.

062A5217
 

MÁZS átalakulása nem sikerült tökéletesre, Liptai Claudia is megjegyezte, inkább Sipos Tomira hasonlított, semmint Csipára. Az ugrabugrálás közben a színész leizzadt, a bőrkabát nem segített ezen. A zsűritagok nagyon jókat derültek rajta. Hajós András megjegyezte, hogy már hetekben mérik azokat a mozdulatokat, amiket MÁZS-tól láthattak.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu