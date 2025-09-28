A zsűri nem bírt magával: Alig tudtak megszólalni a nevetéstől a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában

Mészáros Árpád Zsolt ismét nem kapott egyszerű feladatot a Sztárban Sztár All Stars műsorában. A negyedik élő adásban a Hooligans frontembere, Csipa bőrébe kellett bújnia. Csipa bizony egy energiabomba, aki folyamatos mozgásban van.

MÁZS átalakulása nem sikerült tökéletesre, Liptai Claudia is megjegyezte, inkább Sipos Tomira hasonlított, semmint Csipára. Az ugrabugrálás közben a színész leizzadt, a bőrkabát nem segített ezen. A zsűritagok nagyon jókat derültek rajta. Hajós András megjegyezte, hogy már hetekben mérik azokat a mozdulatokat, amiket MÁZS-tól láthattak.