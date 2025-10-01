Íme, a Sztárban Sztár legbrutálisabb átalakulásai – Újra átélheted a legnagyobb átváltozásokat!

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 07:15
Négy izgalmas adás után kialakult, kik azok az énekesek, akik tovább folytathatják a versenyt. A Sztárban Sztár történetének egyik legnagyobb szabású All Stars évadában a legjobb 12 versenyző küzdhet tovább a győzelemért.
A Sztárban Sztár All Stars eddig is számos emlékezetes pillanatot hozott: szívszorító produkciókat, lehengerlő átalakulásokat és látványos show-elemeket. Mostanra azonban szűkült a mezőny, a 24 versenyző közül már csak 12-en maradtak versenyben.

A Sztárban Sztár színpadán igazán nagy átalakulásoknak lehettünk szemtanúi (Forrás:  TV2)

A Sztárban Sztár TOP 12-es mezőnnyel folytatja

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada izgalmasan alakul, számos drámai pillanat és látványos átváltozás után kialakult a legjobb 12 énekes listája. Szeptember elején 24 énekes vágott neki  küzdelmeinek, hogy bebizonyítsák, ki képes a legemlékezetesebb átalakulásokra és a legprofibb előadásokra. A négy adás alatt hatalmas volt a tét, hiszen hétről hétre több és több Sztárban Sztár kieső távozott a színpadról, miközben a versenyben maradók minden alkalommal igyekeztek felülmúlni önmagukat. A fordulatokban gazdag műsorban a Sztárban Sztár zsűri sem kímélte a versenyzőket: dicséretek és kritikák egyaránt segítették az énekeseket abban, hogy egyre magasabb színvonalon mutathassák meg átalakulásaikat.
A múlt vasárnap esti adás végére kialakult a TOP 12 mezőnye, amelyből kikerül majd a 2025-ös szezon győztese. A továbbjutók névsora: Nótár Mary, Dér Heni, Veréb Tomi, Vavra Bence, Freddie, Vásáry André, Szandi, Péterffy Lili, Janicsák Veca, Horváth Tomi, Vastag Csaba és Mészáros Árpád Zsolt. Ők azok, akik a következő hetekben még bizonyíthatják, hogy méltók a címre, és elnyerhetik a legjobb átalakuló énekes elismerést.

Profi stáb kőkemény és profi munkája támogatja a versenyzőket

Az eddigi négy adásban a közönség és a zsűri is számos felejthetetlen produkciónak lehetett tanúja. A drámai előadások, a megható pillanatok és a szórakoztató jelenetek egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy az All Stars évad igazi show-élményt nyújtson. A versenyzők gyakran kiemelik, hogy a kulisszák mögött elképesztő szakemberek dolgoznak azon, hogy minden átalakulás a lehető legélethűbb legyen. Profi sminkesek, fodrászok, maszk- és jelmeztervezők segítik őket, akiknek köszönhetően estéről estére igazi világsztárokká válhatnak.
A következő hetekben a TOP 12 tagjai minden eddiginél keményebb küzdelem elé néznek. A Sztárban Sztár All Stars mezőnye mostantól minden produkcióval közelebb kerül a döntőhöz, ahol végül csak egy valaki emelheti magasba a győztesnek járó trófeát.

Galériánkban, mely az alábbi képre kattintva nyílik meg, összeszedtük az idei évad legkomolyabb átváltozásait:

Dér Heni óriási izgalommal lépett a színpadra, hiszen az általa előadott Zombie című dal nagyon távol állt tőle. A színpadkép, s Heni átalakulása ugyanakkor magáért beszél (Forrás: TV2)

 

