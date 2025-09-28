Mészáros Árpád Zsolt elárulta a titkát: Kétéves kisfia és párja is részt vesz a Sztárban Sztár felkészülésben

A Sztárban Sztár All Stars idei évadában számos előadó bizonyította már, hogy milyen lenyűgöző módon képesek mások bőrébe bújni, köztük Mészáros Árpád Zsolt is, akit lássuk be, a nézők már számtalan karakterben láthattak élete során. A művész ezúttal is átlépve saját korlátait, a zenei élet egyik újabb híres személyiségét idézi meg, miközben a színpad mellett a családja és a rajongók adják számára a legnagyobb erőt.
Mészáros Árpád Zsolt a Borsnak mesélt arról, hogyan éli meg eddig a versenyt a TV2 Sztárban Sztár 2025 műsorában, és milyen kihívásokat tartogat számára a most vasárnapi produkció. Legutóbb Kovács Kati bőrébe bújva aratott sikert a színpadon, s bár első körben alulmaradt Vastag Csabával szemben, a nézők szavazatai végül továbbjuttatták. „A múltkori Kovács Kati után nyugodtan mondható, hogy a hazai zenei élet nagy amplitúdóját megkapom” – fogalmazott a színész a lapunknak adott interjújában, miközben a most vasárnapi műsorra készült.
Ezúttal Csipát, a Hooligans frontemberét kell megformálnia, ami egészen más jellegű feladat.
Csipa egy erős személyiség, akit mindenki ismer, még az is, aki nem hallgat rockzenét. Nem a botrányaikról lettek híresek, hanem a laza, szabad és jó zenéikről. A karaktere teljesen más, mint Kovács Katié: ő inkább gesztikulál, sokszor egy helyben énekel, és közben folyamatos kapcsolatot tart a közönséggel. Ez a stúdióban komoly kihívás
– mesélte MÁZS.
Hozzátette, hogy a női karakter megformálásában a hangadás volt a legnagyobb feladat, most viszont a Hooligans-énekes sajátos stílusát kell hitelesen visszaadnia.
Minden énekesnek megvan a maga apró jellegzetessége, ezeket a legnehezebb beépíteni az előadásba. Csipának is van egy különleges hangszíne és előadásmódja, amit a közönség szeret, és ezt kell elsajátítanom
– tette hozzá.
A színész hangsúlyozta azt is, hogy számára már az is nagy megtiszteltetés, hogy ennyi kiváló előadóval állhat egy színpadon: „Ha kiesem, akkor is azt mondom, fantasztikus élmény volt. Ez egy igazi kirándulás, ahol szórakozhatunk és játszhatunk együtt egy profi stábbal.”
Az otthoni felkészülést pedig nemcsak szakmai, hanem családi oldalról is segítik.
A nagy gyerekek már önállóak: Bendegúz fiam az éttermet vezeti és saját zenei projektjein dolgozik, Rózsa lányom, valamint a fiaim, Merse és Árpika is az iskolában állják meg a helyüket. A kis Ámorka pedig végig ugrálja a gyakorlást, miközben ott van mellettem Kriszta, a párom is. Ámorka egyébként sokszor jelzi, melyik rész tetszik neki a legjobban az éppen aktuális próbából és olyankor újra elő kell neki adnom
– mesélte nevetve az énekes.
Mészáros Árpád Zsolt fia, Bendegúz tehát már a maga útját járja, míg a legkisebb gyermeke és Kriszta otthon adják a legnagyobb támogatást. A színész ötgyermekes édesapaként mindig is fontosnak tartotta, hogy a munka mellett a család is központi szerepet kapjon.
A zene gyógyít, elősegíti a lelket – a családdal együtt tudok készülni, szurkolnak nekem, és az élő adásban is ott vannak. Jó érzés, hogy mellettük a barátok is támogatnak
– tette hozzá.
Így nemcsak a színpadon, hanem otthon is teljes erőbedobással készül a következő megmérettetésre, ahol ismét bebizonyíthatja, hogy mennyire sokoldalú előadó.
