Mészáros Árpád Zsolt elárulta a titkát: Kétéves kisfia és párja is részt vesz a Sztárban Sztár felkészülésben

A Sztárban Sztár All Stars idei évadában számos előadó bizonyította már, hogy milyen lenyűgöző módon képesek mások bőrébe bújni, köztük Mészáros Árpád Zsolt is, akit lássuk be, a nézők már számtalan karakterben láthattak élete során. A művész ezúttal is átlépve saját korlátait, a zenei élet egyik újabb híres személyiségét idézi meg, miközben a színpad mellett a családja és a rajongók adják számára a legnagyobb erőt.

Mészáros Árpád Zsolt számára nagy öröm, hogy most vasárnap ismét színpadra léphet a műsorban (Fotó: Mediaworks Archív)

Mészáros Árpád Zsolt énekesnőből tetkós rockerré változik

Mészáros Árpád Zsolt a Borsnak mesélt arról, hogyan éli meg eddig a versenyt a TV2 Sztárban Sztár 2025 műsorában, és milyen kihívásokat tartogat számára a most vasárnapi produkció. Legutóbb Kovács Kati bőrébe bújva aratott sikert a színpadon, s bár első körben alulmaradt Vastag Csabával szemben, a nézők szavazatai végül továbbjuttatták. „A múltkori Kovács Kati után nyugodtan mondható, hogy a hazai zenei élet nagy amplitúdóját megkapom” – fogalmazott a színész a lapunknak adott interjújában, miközben a most vasárnapi műsorra készült.

Ezúttal Csipát, a Hooligans frontemberét kell megformálnia, ami egészen más jellegű feladat.

Csipa egy erős személyiség, akit mindenki ismer, még az is, aki nem hallgat rockzenét. Nem a botrányaikról lettek híresek, hanem a laza, szabad és jó zenéikről. A karaktere teljesen más, mint Kovács Katié: ő inkább gesztikulál, sokszor egy helyben énekel, és közben folyamatos kapcsolatot tart a közönséggel. Ez a stúdióban komoly kihívás

– mesélte MÁZS.

Hozzátette, hogy a női karakter megformálásában a hangadás volt a legnagyobb feladat, most viszont a Hooligans-énekes sajátos stílusát kell hitelesen visszaadnia.

Minden énekesnek megvan a maga apró jellegzetessége, ezeket a legnehezebb beépíteni az előadásba. Csipának is van egy különleges hangszíne és előadásmódja, amit a közönség szeret, és ezt kell elsajátítanom

– tette hozzá.

A színész hangsúlyozta azt is, hogy számára már az is nagy megtiszteltetés, hogy ennyi kiváló előadóval állhat egy színpadon: „Ha kiesem, akkor is azt mondom, fantasztikus élmény volt. Ez egy igazi kirándulás, ahol szórakozhatunk és játszhatunk együtt egy profi stábbal.”