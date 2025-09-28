Sztárban Sztár All Stars 4. adás: a legjobb pillanatok képekben

Ismét lenyűgöző teljesítményeket láthattunk a Sztárban Sztár All Stars 4. élő adásában. Most 8 versenyző küzdött azért, hogy a legjobb 12 közé kerülhessen.

Szandi Jon Bon Jovi, Péterffy Lili Lelle Palya Bea, Halastyák Fanni Amy Winehouse, Janicsák Veca LP, Horváth Tamás Axl Rose (Guns’N’Roses), Vastag Csaba Szécsi Pál, Varga Viktor Lenny Kravitz, míg Mészáros Árpád Zsolt Csipa (Hooligans) bőrébe bújva igyekezett meggyőzni a nézőket és a zsűrit, hogy ott a helye a TOP12-ben!

A legjobb pillanatokat megnézheted képgalériánkban!