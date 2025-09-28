Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Sztárban Sztár All Stars 4. adás: a legjobb pillanatok képekben

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 23:22
galériaTV2
Az érzelmek teljes skáláját felvonultatták a versenyzők a Sztárban Sztár All Stars 4. élő adásában.

Ismét lenyűgöző teljesítményeket láthattunk a Sztárban Sztár All Stars 4. élő adásában. Most 8 versenyző küzdött azért, hogy a legjobb 12 közé kerülhessen.

Szandi Jon Bon Jovi, Péterffy Lili Lelle Palya Bea, Halastyák Fanni Amy Winehouse, Janicsák Veca LP, Horváth Tamás Axl Rose (Guns’N’Roses), Vastag Csaba Szécsi Pál, Varga Viktor Lenny Kravitz, míg Mészáros Árpád Zsolt Csipa (Hooligans) bőrébe bújva igyekezett meggyőzni a nézőket és a zsűrit, hogy ott a helye a TOP12-ben!

A legjobb pillanatokat megnézheted képgalériánkban!

Varga Viktor, mint Kóbor János
Halastyák Fanni, mint Dér Heni
Horváth Tamás, mint Desh
Horváth Tamás, mint Axl Rose
Horváth Tamás, mint Axl Rose
A Sztárban Sztár All Stars 4. élő adása
Szandi, mint Bonnie Tyler
Mészáros Árpád Zsolt, mint Csipa (Hooligans)
Janicsák Veca, mint LP
A Sztárban Sztár All Stars 4. élő adása
Halastyák Fanni, mint Amy Winehouse
Varga Viktor, mint Lenny Kravitz
Varga Viktor, mint Lenny Kravitz
Szandi, mint Jon Bon Jovi
Szandi, mint Jon Bon Jovi
Péterffy Lili Lelle, mint Palya Bea
A Sztárban Sztár All Stars 4. élő adásában Vastag Csaba, mint Szécsi Pál
A Sztárban Sztár All Stars 4. élő adásában a zsűri tagjai
A Sztárban Sztár All Stars 4. élő adásában Liptai Claudia
A Sztárban Sztár All Stars 4. élő adásában Liptai Claudia
Galéria: Íme a Sztárban Sztár All Stars 4. élő adásának legjobb pillanatai
Fotó: Bánkúti Sándor
1/20
Varga Viktor, mint Kóbor János

 

